綠白爭「年輕選票」恐棄保？　林鶴明曝陳時中「爆炸性」成長

▲林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪。（圖／POP Radio聯播網提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，政壇高度關注藍綠白陣營棄保效應。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（21日）接受廣播媒體專訪表示，陳時中被提名到現在不到1週，社群聲量「爆炸性」成長，綠營支持者高度團結、士氣提升，且對於年輕選民來說，關鍵是看哪位參選人的訴求、形象最符合自身期待。

林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，主持人邱明玉問及，台灣民眾黨和民進黨在「年輕選票」高度重疊，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊有年輕選票基礎，會搶到民進黨的票？林鶴明分析，這就是選舉「三腳督」有趣的地方，對陳時中來說，綠營支持者是高度團結、士氣非常提升的，他被提名到現在不到1個禮拜，社群的聲量及活躍程度都已經超過另外兩名參選人，這是非常「爆炸性」的客觀指標，綠營支持者是非常願意幫陳時中拉票的。

林鶴明說，他認為這場台北市長選舉，要選擇的是「柯文哲做了8年，你覺得台北市是變好還變不好？」若是認為變好，則會支持柯文哲支持的參選人，但若認為停滯，沒有想像中那麼好，就會重新選擇，投給陳時中或蔣萬安；他分析，對於可能是首投族的年輕選民來說，最後會看哪位參選人的訴求、形象最符合他的期待，這個東西是動態發展的，陳時中未來提出政見、對青年選民的訴求，他認為還可以再觀察。