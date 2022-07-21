諷蔣萬安「像水母飄啊飄被忘記」　林鶴明：柯友友寄生王子

▲林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪。（圖／POP Radio聯播網提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，被視為綠營「網路軍師」的民進黨副秘書長林鶴明今（21日）接受廣播媒體專訪表示，台北市長柯文哲對國民黨議員下了很多功夫，這些議員不一定會想得罪國民黨支持者，而國民黨參選人蔣萬安若不批評柯市府施政，難道要幫柯背書？他直言，「（蔣萬安）像一個水母在那邊飄啊飄，最後大家就會忘記他」。

林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，主持人邱明玉關注，林日前批評「柯友友（指友善柯文哲的國民黨議員）寄生王子（指蔣萬安）」，是什麼意思？林表示，柯文哲任內因為沒有自己的黨團，在議會與國民黨團合作互動，這已不是秘密，柯市府對於國民黨議員下了很多功夫，對於這些國民黨議員來說，未來選舉不需要得罪台灣民眾黨支持者，因為他們與柯文哲也是「body body」，且民眾黨在台北市也沒有大量提名市議員。

對於蔣萬安，林鶴明表示，如果今天柯文哲沒有提名自己的市長參選人，蔣萬安不批評柯文哲沒有關係，但今天柯文哲有自己支持的市長參選人，蔣萬安作為挑戰者、在野黨，又不敢批評柯文哲、挑戰台北市政的問題，他要怎麼當選？大家投給柯文哲支持的人就好了，當台北市副市長黃珊珊的聲量大於蔣萬安，市議員也會看，這是現實問題。

林鶴明直言，以大巨蛋為例，若是蔣萬安今天都不罵大巨蛋，對這個議題有關心的市民就會覺得，為什麼要投給蔣萬安？市民要投給會去監督大巨蛋的人，那個人絕對不是蔣萬安，「蔣萬安你要靠什麼當選？難道你要幫柯市長的市政背書嗎？」他說，蔣萬安當然是要點出問題，說自己市政會做得比柯文哲還要好，因為民進黨一定會告訴市民「我們會做得比現在還好」，民進黨的立論很清楚，反觀蔣萬安像一個水母在那邊飄啊飄，最後大家就會忘記他了。

此外，林鶴明也援引民調數據指出，從長期民調來看，台灣民眾黨在台北市的支持度有時候還領先國民黨，如果蔣萬安訴求正藍全部集中，就是那個15%，請問這樣會贏嗎？如果正藍佔50％訴求全部集中，這樣合理；邱明玉持不同意見追問說，正藍少說也有4成吧，不只15％，林說，這4成真的全部都自認支持國民黨嗎？他的意思是，沒有任何政見，投給蔣萬安只是因為「正藍」，這是非常空洞的訴求，更何況很多藍的對蔣萬安的想法不一樣。

▲國民黨市長參選人蔣萬安。（資料照／記者羅婉庭攝）