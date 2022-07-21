直面龍山寺抗議男「找錯對象」　何志偉：釐清陳情內容是我們的責任

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜龍山寺時突遇民眾抗議，該男隨即遭警方拖走，引起爭議。陳時中21日上午前往台北保安宮參香祈福時，這名男子又再度出現痛罵「有沒有是非對錯的觀念？」陳時中競總副主委兼分區總督導何志偉透過臉書發文表示，他親自與這位先生溝通後，對方已經答應會再跟相關單位陳情。

今天陪同出席活動現場的何志偉說，他今天遇到連續2天抗議陳時中的民眾，這位先生對陳時中提出的疑問是「台灣金融業是詐騙集團，做假賬～你當市長會保護市民財產嗎？」，令人覺得對方需要幫助，於是自己在旁了解陳先生的需求。

▲陳時中競總副主委兼分區總督導何志偉。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

何志偉表示，陳先生是「0206期權受害自救會」成員，也就是2018年「0206選擇權大屠殺」期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，4年過去，法院三審判決敗訴，但對事件當事人而言，每一天都萬分艱苦。

何志偉向陳情男子說明釐清，陳時中是台北市長候選人，但投資問題是中央單位金融監督管理委員會責任，非北市府權責，陳先生聽聞後也說，會再跟相關單位陳情。不過何志偉也強調，陳情是民眾的權利，「我們的工作就是釐清民眾陳情內容跟完成民眾託付」。

民進黨台北市長參選人陳時中20日赴萬華龍山寺參香祈福，遭遇「0206期權受害自救會」陳姓成員陳情抗議，隨後遭警方架走，該民眾21日再度出現在陳時中參香行程，手舉「0206期權受害自救會」旗幟抗議。

陳姓民眾強調，他是為台北市民問這些市長參選人的中心思想，他們有沒有民主法治觀念？有沒有是非對錯的觀念？如果沒有民主法治觀念、沒有是非對錯觀念，所有的承諾、所有政見，都是空話、都是謊言。

陳姓民眾說，由於陳時中持續處理新冠肺炎疫情相關事宜，所以他衷心期盼陳時中能夠以民為本並關心守護台北市民的財產生命安全。至於他聲稱是要向台北市長參選人陳情，問個明白，但是否也有去找台北市長柯文哲陳情？他僅說，都有在進行，但現在要請問陳時中，為什麼期貨商作假帳騙客戶進行金融犯罪，竟然沒事？