快訊／「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程　痛罵：有無是非對錯觀念？

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨（20日）赴萬華龍山寺參香祈福時，遇「0206期權受害自救會」陳姓成員陳情抗議，民眾遭警方架走畫面引發輿論譁然。陳時中今（21日）上午前往台北保安宮參香祈福時，該民眾再度出現痛罵「有沒有是非對錯的觀念？」但周邊支持者頻頻勸說「好了啦」，引發現場一陣騷動。

▲陳男今天再度陳情。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

陳姓民眾今天再度出現在陳時中參香行程，手舉「0206期權受害自救會」旗幟抗議，他強調，他是為台北市民問這些市長參選人的中心思想，他們有沒有民主法治觀念？有沒有是非對錯的觀念？如果沒有民主法治觀念、沒有是非對錯觀念，所有的承諾、所有政見，都是空話、都是謊言。

陳姓民眾說，因為陳時中在處理疫情非常在持續進行，所以他衷心期盼他能夠以民為本、能夠關心守護台北市民的財產生命安全，天災人禍，市長都要關心市民，市長是父母官，兒女有困難，父母要不要幫忙？

不過，面對媒體提問，陳姓民眾是否有去找台北市長柯文哲陳情？他僅說，都有在進行，但他現在要請問陳時中，為什麼期貨商作假帳騙客戶進行金融犯罪，竟然沒事？

媒體另追問該民眾是否支持國民黨參選人蔣萬安或者台北市副市長黃珊珊？陳男說，這是政治語言，他是要告訴陳時中、總統蔡英文，有很多的民主法治都被忽視，都沒有是非對錯觀念，所以他對台北市長來做一個篩選、檢驗。

此外，陳時中競選團隊發言人、立委莊瑞雄現場聆聽陳男訴求，收下陳情書並承諾，將研究此案後，把相關資料提供給金管會參考；莊瑞雄另關注，陳男是否有向蔣萬安陳情？陳說，他過去已向蔣萬安陳情過，當時見過4次面，而蔣回應此案牽涉層面廣，有點複雜，需要更多民代關注。