前任回頭嬌喊想愛愛...渣尪秒暈　重譜《小薇》歌詞成外遇證據

▲人夫外遇20年前的女友，還浪漫改編歌詞送給小三。（示意圖／Pakutaso）

記者黃資真／台中報導

台中一名何姓男子明明已婚，卻在線上唱歌軟體重逢分手20年的前女友後，再度燃起愛火，多次傳送鹹濕話語「想愛愛」外，還特地譜曲送給前任。妻子崩潰向兩人求償55萬元，台中地院認定兩人侵害配偶權，判決須賠償人妻30萬元。

人妻主張，他與丈夫阿明（化名）自2008年結婚後，育有2名未成年子女，阿明卻在2020年某日，經由線上卡拉OK軟體認識女子小美（化名）後發展成情侶關係。

人妻提出兩人對話紀錄，2人除了以「老公」、「老婆」互稱外，還傳訊調情稱「謝謝老公」、「老婆，我愛你」、「超想和老婆愛愛」，阿明最終背棄家庭，要求離婚，因此決定向兩人提告侵害配偶權，並求償55萬元。

勘驗阿明在軟體上的個人頁面上，曾撰寫歌詞「妳有最美麗的嘴唇，妳擁有最動人的眼神，妳帶給我幸福和快樂，我是妳最深愛的男人……」、「有一個美麗的小女孩，叫做XX，她有雙溫柔的眼睛，她悄悄偷走我的心」，向小美傳遞愛意。

另外，對話紀錄上，小美曾說：「我要愛愛，要在家裡。」阿明回覆稱：「我也很想，超想和老婆愛愛。」足以證明2人的確有超乎社交舉止界限之親密互動。

小美否認，表示2人於20幾年前曾為男女朋友，因緣際會下又恢復聯絡，強調他們的對話內容只是玩笑話，她曾也多次制止阿明用親密暱稱稱呼自己。

阿明除了強調妻子偷拍對話內容已侵害隱私權外，也表示歌詞內容只是為了抒發壓力，不是要給小美看的。

法官認為，妨害婚姻行為多以隱密方式進行，已經舉證不易，若阿明無法指出證據有重大瑕疵，則無法排除。因此根據對話紀錄，認定阿明與小美侵害配偶權，判2人須連帶給付30萬元給人妻。