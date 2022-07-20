幼稚哥不爽蚵仔煎有蟲！　怒拿辣椒醬「對牆狂噴」女友陪收拾

記者許權毅／台中報導

台中有一對情侶昨（19）日到大甲某小吃店用餐，結果發現蚵仔煎裡頭有菜蟲，馬上端給老闆娘看，老闆娘道歉後馬上重做一份給他們。不料男子離開後先是把「盤子倒扣」還把辣椒醬亂擠在四處洩憤。老闆娘發現追上前，要求他們回去清理乾淨，男子還語帶髒話不情願地收拾。事後店家將影片發上網，希望提醒網友記住此人，但低調不願意受訪，僅表示不會要求男子賠償，東西有收拾好就好了。

▲台中一名男子不滿蚵仔煎有蟲，竟在用餐後大搞破壞。（圖／翻攝爆料公社二社）



根據店家監視器顯示，19日下午5點左右，一對情侶到店裡用餐，結果點的一份蚵仔煎裡頭有菜蟲，男子氣憤地拿到外頭給老闆娘看，疑似相當不滿不斷回頭看老闆娘。店家說，當下看了發現確實是有問題，沒有把關好，立刻說不好意思並且協調要退錢或是重做。

▲男子發現蚵仔煎有菜蟲後，走到料理區跟老闆娘說明。（圖／翻攝爆料公社二社）



不久老闆娘重上一份，情侶倆也將新的蚵仔煎吃完，男子卻在要離開時突然把盤子倒扣、飲料杯膜撕下來在桌上來回抹，甚至把辣椒醬亂擠噴到桌椅牆上，一旁女友一度想阻止，但男子仍執意要搞破壞。老闆娘要收拾時發現「慘狀」趕緊把人叫回來，要求男子恢復原狀，並說「我們的垃圾留給我們就可以」要求把外食飲料杯帶走。

▲店家致歉後重做一份給情侶，2人將餐點吃完。（圖／翻攝爆料公社二社）



店家在臉書上發文，無奈表示「新上桌的也吃完了，但真的沒有必要後續的這些動作，我們也只是做做小本生意」，老闆娘說，原本只是想提醒餐飲業的網友注意此人，並不會要求男子賠償，只要收拾乾淨就好。

▲男子吃完後還是氣憤難平，竟開始搞破壞，把辣椒醬噴灑在地上牆上。（圖／翻攝爆料公社二社）



▲老闆娘發現後趕緊把人叫回來，並且要求收拾乾淨，男子則狂抽衛生紙來擦拭。（圖／翻攝爆料公社二社）