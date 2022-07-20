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小王甜蜜餵飽人妻　冷嗆：通姦除罪了不怕！法官打臉確定要賠

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲已婚劉女離家與廖姓小王同居，廖男還嗆「通姦除罪化了」並公然親密餵食，綠帽夫提告2人獲賠15萬。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

彰化劉姓女子婚後育有1女，但卻拋家棄子跑到南投與廖姓男子同居，廖男還在大庭廣眾之下與劉女上演餵食秀，並對前往關心的劉女娘家人直說「與她是互相喜歡」、「通姦除罪化了這沒甚麼」，還曾嗆「你愛告就去告，反正要告也告不動」，劉女老公林男對2人提告求償100萬，彰化地院一審判他敗訴，而上訴到台中高分院後，逆轉改判2人須賠償15萬元，全案定讞。

林男提告主張，他與劉女結婚後生下1女，但妻子卻不顧年紀還小的女兒，2020年8月13日逕自離家出走後就跑到南投與廖男同居，且該男還大方在公開場合餵食妻子。同月23日妻子娘家人到南投關心時，廖不掩飾的說「與她（劉女）是互相喜歡」，還囂張嗆說「通姦已除罪化，這又沒什麼」，且連妻子自己面對親友詢問「這（廖男）是妳先生、妳男朋友？」都沒有否認，並對其大姊坦承「有發生親密關係」，他憤而求償100萬精神賠償。

彰化地院一審後判林男敗訴，他不服上訴到台中高分院，而妻子則向法官聲稱，因為在家中遭受林男的家暴，已忍無可忍才逃離，經友人洽商後才與廖男及其2名小孩同住，另外還有其他家人，並非單獨住一起；廖男也口供一致、表示是看劉女面臨家暴之窘境，才同意伸出援手讓她借住。

劉女親友選擇替林男說話，指出在知道女子離家出走後有到南投住處關心狀況，對出來應門的劉女問「妳先生呢？」，她還很自然的回答「在廁所」，廖男隨後就出現；劉女也曾在LINE上對其大姊坦承「有發生親密關係」。連娘家出動多人勸說劉女回家，廖男也直言不諱說「她喜歡我，我也喜歡她，你愛告就去告，反正你要告也告不動，我也不怕人告」，更直說「通姦已經除罪了」。

法官認為，廖、劉2人對彼此的情愫已形諸言行，同住、公開餵食等堪認已逾越一般有配偶之人正常社交往來，且事件發生後林男與妻子離婚，精神受有相當大痛苦，審酌被告雙方經濟、損害情狀等，林男請求100萬過高，應減為15萬元，不得上訴。

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