CIA局長：中國將重思「犯台時機與方法」而非放棄動武

On Taiwan:



Director Burns outlines what he thinks the Chinese have learned from Russia's invasion and subsequent war in Ukraine. #AspenSecurity pic.twitter.com/77YGq7doMs — Aspen Security Forum (@AspenSecurity) July 20, 2022

記者葉睿涵／編譯

美國中央情報局（CIA）在當地20日警告，中國對台動用武力的風險逐漸升高，而俄羅斯在烏俄戰爭的經驗，讓中國不再思考「是否」要犯台，而是將問題轉化成「如何」以及「何時」入侵台灣。

據法新社報導，中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）20日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上，淡化了有關中國國家主席習近平可能會在今年中共二十大會後對台採取行動的猜測，但他不諱言，「在我們看來，隨著近10年的推進，這種風險會越變越高」。

▲CIA局長伯恩斯認為，中國在烏俄戰爭後將重思犯台時機而非放棄動武。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁曾希望在一週內推翻基輔政府，但相關計劃卻因為「戰略失敗」導致俄軍被迫苦戰5個月，讓中國感到「不安」。伯恩斯表示，「我們的感覺是，如今的局面不太可能影響中國領導人決定是否要在未來幾年內武統台灣，反之將影響他們如何以及何時動用武力。」

他補充，中國應該已從烏俄戰爭觀察到，「沒有壓倒性的軍力將難以取得快速、決定性的勝利，因此我懷疑中國領導層和軍方已吸取教訓，如果你未來要開戰的話，就必須集結壓倒性的兵力」。伯恩斯也提到，中國可能也認識到，政府必須「控制訊息空間」，並「盡一切努力支撐本國經濟，以應對可能遭受的制裁」。

而對於中國在烏俄戰爭中扮演的角色，伯恩斯與美國此前的看法一致，他認為，雖然北京在口頭上表達了對俄羅斯的支持，但他們不相信北京正為俄羅斯提供軍事支持，「雖然中國購買了更多的俄羅斯能源，不過當局似乎對避免招來西方制裁一事持謹慎態度」。