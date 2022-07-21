金融機構控Apple Pay 2項壟斷罪　獲利至少10億美元

▲Apple對Tap-and-pay iOS移動錢包擁有100%的市場控制權。（圖／取自蘋果官網）

實習記者楊子嫻／綜合報導

現代的社會講求方便、快捷，行動支付也就隨著這波風潮逐漸被大眾所依賴。近日，Apple Pay卻遭到信用合作社聯合（Affinity Credit Union）提出訴訟，指控Apple公司壟斷消費者使用其他品牌電子錢包的機會，更向合作銀行收取費用，已違反2項反壟斷法，並從中獲利超過10億美元（約300億台幣）的年收入。

據《彭博社》報導，倍受爭議的蘋果公司壟斷訴訟案，主要是由總部位於愛荷華州的Affinity Credit Union所發起，其指控蘋果公司的Apple Pay政策，利用蘋果行動裝置在市場上的優勢，禁止了其他競爭者在裝置中提供非接觸式支付與電子錢包等服務，且更向Apple Pay合作銀行收取消費利潤，在2019年中不法賺進10億美元。而預估到2023年時，這項不法的收入，將會達到原先的4倍。

根據原告委託的Hagens Berman律師事務所新聞稿表示，蘋果公司在事件中已有2種舉動違反了「反壟斷法」。

違法舉動1：非法結合電子錢包與非接觸支付

Apple公司將Apple Pay綁在電子錢包的系統當中，迫使iOS用戶使用非接觸式的行動支付時，僅能使用Apple Pay，壟斷消費者有其他支付選擇。而在安卓裝置當中，使用者可自由選擇使用何種支付裝置。

違法舉動2：向合作銀行收取費用

目前，全球有5480家銀行為Apple Pay的合作機構，每當使用者利用Apple Pay消費時，Apple 公司會向機構收取0.15%信用卡、和0.05%簽帳金融卡（debit card）交易金額的寄卡費，且機構不得將金額加到消費者身上；對比其他的電子錢包，如Google Pay、Samsung Pay，是不會收取任何費用。

▲蘋果公司將Apple Pay綁進電子錢包系統中（圖／品牌提供）

此次，Affinity Credit Union委託Hagens Berman律師事務所，已於7月18日在加州北部提交訴訟。具有美國頂及律師事務所之一稱號的Hagens Berman律師事務所，先前就曾與蘋果公司交手過2次，首次官司是因蘋果與出版商勾結將電子書售價提高於市價；第2次官司是替App Store 開發商控告被蘋果多收取30%佣金，皆是由Hagens Berman律師事務所出面訴訟。

不過，這也並非是Apple Pay首次被質疑壟斷，早在2020年歐盟就曾針對蘋果公司不開放第三方存取NFC一案，展開一系列的調查。Hagens Berman律師事務所表示，這次訴訟的目的在於，改變蘋果公司強制非接觸式支付都需透過Apple Pay的政策，並補償Affinity Credit Union信用合作社過往被收取的費用。