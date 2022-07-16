　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「美國隊長」克里斯伊凡難忘iPhone 6s　點評新iPhone有1缺點！

▲▼美國隊長克里斯伊凡還是懷念使用多年的iPhone 6s，並半開玩笑地說新iPhone太重了（圖／翻攝Collider）

▲「美國隊長」克里斯伊凡，念念不忘使用多年的iPhone 6s，並半開玩笑地說起新iPhone的缺點。（圖／翻攝Collider）

記者李錦奇／綜合報導

「美國隊長」克里斯伊凡，6月初自曝使用多年的iPhone 6s，終於要功成身退，改換新iPhone，讓全球影迷粉絲驚訝不已，因為iPhone早在2015年就發表問世。結果，一個月不到，克里斯伊凡日前接受外媒訪問時，還是懷念起iPhone 6s，包括它的Home鍵，同時還半開玩笑地說「新iPhone實在太重了」，主持人還虧了他一下：「你是說，美國隊長拿不動iPhone？」。

克里斯伊凡6月初在Twitter和Instagram透露，終於告別了iPhone 6s，這讓粉絲們感到驚訝，沒想到他一支手機用了6～7年都沒換。

為了宣傳新片，克里斯伊凡日前接受外媒《Collider》主編Steve Weintraub訪問，又被問到此事，他認真地說：「是的，我很想念iPhone 6s」，接著他話鋒一轉，半開玩笑地說：「我的新手機太重了，我知道這樣說，讓我成為了世界上最古老的恐龍，但問題是，感覺太重了。我不是唯一有這種感覺的人」。

主編Steve Weintraub當場虧了他一下：「你是說，美國隊長拿不動iPhone？」

克里斯伊凡也機智回應，戲稱主編的說法太誇張，是想吸引點閱觀看，想要興風作浪。他最後還是再補上一句，強調自己懷念iPhone 6s的Home鍵。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7／18起衝國
快訊／饒河夜市突大停電！遊客「摸黑用餐」熱爆
室友激戰小8歲女友「叫聲迴盪整屋」　5分鐘後大喊：高潮了吧
快訊／台南廟會大亂鬥！警方抓回64人送辦
國安基金進場以來「外資操作方向」揭曉　買超前10大股一表看懂
炎亞綸認《營業中》常遭人漠視　陳柏霖同感：真的很辛苦
妻罹卵巢癌4期面目全非！　婦產科名醫「親站手術台」潰堤

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「美國隊長」克里斯伊凡難忘iPhone 6s　點評新iPhone有1缺點！

功能大革新！　Facebook將開放用戶可擁有「5個身份」

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

歐告按「吃肉肉按鈕」使喚爸　媽看戲狂笑：你被點名了XD

寄宿汪熱情搖尾迎接姐　她看2老鳥耍廢：白疼了

「美國隊長」克里斯伊凡難忘iPhone 6s　點評新iPhone有1缺點！

功能大革新！　Facebook將開放用戶可擁有「5個身份」

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」　網激動：我剛好有缺

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

「魏福部」投捕搭擋率兄弟3比1擒龍　魏碩成本季首勝MVP

整骨師的正妹患者多　竟趁治療中猥褻肉體偷拍！比AV情節更誇張

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

《幽遊白書》真人版「幽助」造型曝光！　上線時間、4主角海報全公開

快訊／饒河夜市突然大停電！遊客「摸黑用餐」熱爆

世新英語傳播系培育學生跨域專業！　展現與時俱進多元智慧

羅力不滿5局丟5分退場　今日確定無緣達陣百勝

「超解渴6食物」一圖看！含水量90%↑　營養師激推：拉很順還消水腫

五堅情成軍2週年新歌「向五月天致敬」　還請到他客串當彩蛋！

12歲小女友問「露骨數學題」！媽看兒子訊息崩潰：是我大驚小怪？

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

3C家電熱門新聞

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

3C通路「Apple Back To School」搶先開跑　買平板送配件

「美國隊長」克里斯伊凡難忘iPhone 6s　點評新iPhone有1缺點！

果粉再等等！　郭明錤：iPhone 15鏡頭超強大、這點完勝iPhone 14

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

熱銷平板榜單出爐！這台iPad免萬元就可入手

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

找餐廳不再依靠Google地圖　官方：兩款App將威脅搜尋服務

功能大革新！臉書將開放用戶擁有「5個身份」

Google Pixel 6太多Bug！　外媒盤點Pixel 7五大必改問題

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

iPhone 14快來了...現在可買13嗎？果粉解答

iPhone 14快來了...現在可買13嗎？果粉解答

蘋果秋季發表會即將在9月登場，許多果粉都引頸期待iPhone 14的到來。不過，一名網友卻很焦慮，因為新機快要上市了，他想購入iPhone 13 mini，但不知該現在買還是等發表會後調降再買？釣出資深果粉分析官方行銷的一貫做法。

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

iPhone 14 Pro Max真機照傳曝光　後鏡頭史上最凸

萊恩葛斯林虛累累：運動做不夠！

萊恩葛斯林虛累累：運動做不夠！

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

關鍵字：

美國隊長克里斯伊凡iPhone 6siPhone

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

快訊／台南廟會衝突大亂鬥　現場傳槍響

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

大咖天王爆偷吃21歲親外甥！「亂倫內幕被揭發」

更多

最夯影音

更多
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面