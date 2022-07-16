「美國隊長」克里斯伊凡難忘iPhone 6s　點評新iPhone有1缺點！

▲「美國隊長」克里斯伊凡，念念不忘使用多年的iPhone 6s，並半開玩笑地說起新iPhone的缺點。（圖／翻攝Collider）

記者李錦奇／綜合報導

「美國隊長」克里斯伊凡，6月初自曝使用多年的iPhone 6s，終於要功成身退，改換新iPhone，讓全球影迷粉絲驚訝不已，因為iPhone早在2015年就發表問世。結果，一個月不到，克里斯伊凡日前接受外媒訪問時，還是懷念起iPhone 6s，包括它的Home鍵，同時還半開玩笑地說「新iPhone實在太重了」，主持人還虧了他一下：「你是說，美國隊長拿不動iPhone？」。

克里斯伊凡6月初在Twitter和Instagram透露，終於告別了iPhone 6s，這讓粉絲們感到驚訝，沒想到他一支手機用了6～7年都沒換。

為了宣傳新片，克里斯伊凡日前接受外媒《Collider》主編Steve Weintraub訪問，又被問到此事，他認真地說：「是的，我很想念iPhone 6s」，接著他話鋒一轉，半開玩笑地說：「我的新手機太重了，我知道這樣說，讓我成為了世界上最古老的恐龍，但問題是，感覺太重了。我不是唯一有這種感覺的人」。

主編Steve Weintraub當場虧了他一下：「你是說，美國隊長拿不動iPhone？」

克里斯伊凡也機智回應，戲稱主編的說法太誇張，是想吸引點閱觀看，想要興風作浪。他最後還是再補上一句，強調自己懷念iPhone 6s的Home鍵。