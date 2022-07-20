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大陸 大陸焦點 特派現場

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生！遺書曝光

▲▼曾穎自殺。（圖／翻攝自微博）

▲曾穎輕生消息傳出。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

32歲的曾穎在《澎湃新聞》擔任駐日記者，她先前在直播上提到安倍晉三遇刺時一度哽咽，遭大陸網友砲轟，而她19日疑似在微博發布遺書後輕生，作家陳嵐則稱她目前正在醫院搶救中。

「很輕鬆，很平靜地向大家宣佈一個消息，32歲的我，決定要離開」，曾穎19日發文透露自己2018年時罹患憂鬱症，症狀在2020年加重，今年7月則是嚴重到讓她無法支撐日常的工作和生活。

▲▼曾穎自殺。（圖／翻攝自微博）

▲曾穎19日發文。（圖／翻攝自微博）

曾穎提到，她的一位好友結束生命時沒有和他們告別，所以她決定在生命的最後好好和大家告別，「我想把人生最後的時間，過得漂亮而完整，不辜負任何人，也不留任何遺憾」。

陳嵐表示，曾穎前陣子深陷在遭網暴的巨大痛苦中，先前就有輕生過，但在昏迷數日後被搶救回來，隨後又指出目前已有日本的網友找到曾穎，並將她送醫搶救。

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談）

▲曾穎提到安倍晉三遇刺時哽咽，遭陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談）

曾穎的微博帳號目前已遭刪除，不過從網友的截圖可見，她日前就發文替自己養的愛犬找新主人，不久後則發布類似遺書的內容，隨後她輕生的消息傳出，帳號便遭刪除。

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