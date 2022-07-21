Safari開500個分頁　果粉崩潰「叉叉按不完」！網教2招一鍵全關

▲使用手機，常常容易就開啟無限分頁 。（圖／取自unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

許多人會使用手機瀏覽器開啟網頁，無意間就開啟了無限分頁，若要一一關掉，有時候就會超崩潰。一名網友發文表示，自己在iPhone的Safari瀏覽器，開啟了200個分頁後到底該「如何整理」，引來許多人討論，也有人歪樓留言，想知道「Safari最多可以一次開多少個分頁？」

一名網友至批踢踢（PTT）詢問，最近要準備整理iPhone了，但手機內建瀏覽器，已開啟了200多個分頁，不知道該如何處理，「很希望有個把網頁轉成PDF的雲端筆記軟體可以整理」，並請網友幫他想想辦法。

貼文一出，引來許多人討論，就有果粉在留言區解答，Safari最多可以在手機內開啟500個分頁，也有人回應，「我曾經開到全滿，沒砍掉不能看網頁」、「500（分頁）路過..覺得太少了」，也有網友調侃，「太少的話還有私密瀏覽分頁可以開下一輪」、「換手機是正解」。

那到底該如何一次關掉很多分頁呢？網友傳授2招，能快速解決關閉Safari數百個分頁的方法。

1.設定→Safari→關閉標籤頁→可設定手動、一天後、一週後或一個月後自動關閉未檢視的標籤頁。

2.Safari app→進入網頁後，右下角圖示按3秒→選擇「關閉全部XX個標籤頁」。

▲▼ 蘋果手機快速關閉多個分頁，步驟曝光！ （圖／記者徐羽彤攝）