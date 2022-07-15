iPhone 14快來了...現在可買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法

▲iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。（圖／記者徐文彬攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

蘋果秋季發表會即將在9月登場，許多果粉都引頸期待iPhone 14的到來。不過，一名網友卻很焦慮，因為新機快要上市了，他想買iPhone 13 mini，但不知該現在買還是等發表會後調降再買？釣出資深果粉分析官方行銷的一貫做法。

一名網友在PTT以「13mini現購入還發表會後買？」為題發文，表示他想買iPhone 13 mini，但因為快接近9月的i14發表會，覺得現在買新手機會有點尷尬，讓他猶豫應該「現在買還是發表會後調降後再買呢？」同時也疑惑「發表會後舊型會馬上降價嗎？」害怕mini機型馬上停售。

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貼文一出立刻引起網友熱議，「新機發表後pro系列基本上都會下架」、「急就買，不急就等跳水」、「猜Mini還會有，但13 Pro和Max會下架！」、「通常降3000，不過這次13 mini銷量實在不行，也許廚子哥就直接停產也說不定！」、「應該會繼續賣 況且Mini後續沒有繼承者」、「我猜mini還會有賣最後一年，pro系列是鐵定下架的」、「照以往的慣例都是這樣子，剩不到2個月就發表了，再等等」、「我是會等啦，畢竟兩三年前的機子都還在官網上賣了」、「不急就等 想買 網路一定找的到」、「這時間點買新機是盤子嗎」、「全新的市價早就掉好幾千了，等降價根本差沒多少」。

有資深果粉就分析，「如果是官網的話，通常發表會前會進入維護，發表會結束後（如果有降價的話）官網會直接顯示新的價格，停售的話也是一樣，直接從官網上消失，但是誰知道呢？」