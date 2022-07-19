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iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

▲iPhone幫士兵擋下子彈。（圖／取自推特）

▲iPhone幫士兵擋下子彈。（圖／取自推特）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Watch 和 iPhone 等蘋果產品通過心電圖、SOS緊急呼叫、跌倒檢測等功能挽救了許多生命。不過在「物理」上，也能拯救一個人的生命，根據外媒9to5mac報導，最近一段影片在網路上流出，畫面中可以看出，iPhone 似乎擋下了子彈，挽救了烏克蘭士兵的生命。

這部影片在國外論壇reddit和Twitter 上流傳，畫面中的蘋果手機似乎是 iPhone 13 Pro，這台手機從士兵的背心中拿出，似乎是子彈擊中手機背面，且沒有完全穿透，似乎子彈碰到手機後減緩速度，整台手機被完全擊碎。

影片畫面中，iPhone 從背心的外袋中取出。如果沒有 iPhone，不確定防彈衣是否能保護士兵，不過目前也無法確定是否真的是 iPhone 阻擋了子彈。

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