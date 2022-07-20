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剛看完恐怖片《咒》！高雄阿姨迷航　困深山香蕉園嚇破膽

▲ 電影《咒》即將在Netflix上映。（圖／翻攝自Facebook／咒 Incantation）

▲恐怖電影《咒》上映後引起不小話題。（圖／翻攝自Facebook／咒 Incantation）

文／中央社

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄劉姓婦人剛看完熱門恐怖片「咒」，開車前往高雄內門山區，因導航失準開錯路，致車輪卡在香蕉園受困，員警靠視訊電話發現身旁路標指示牌循線找到婦人，引導脫困。

恐怖電影「咒」寫下國片在Netflix全球排名最佳紀錄，不僅闖進Netflix Top 10全球非英語電影觀看數第4名，更穩坐台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍；不料50多歲劉婦17日下午在看完「咒」後剛好受困深山，又因受劇情氛圍影響越來越恐懼，嚇得報警求助。

高雄市警察局旗山分局今天發布新聞稿指出，平時從事居家照護服務的劉婦看完恐怖片「咒」後，自行開車前往內門山區工作，但因導航在山區訊號薄弱，導致定位失準一時開錯路，結果車輪不慎卡在深山香蕉園裡動彈不得。

警方指出，劉婦原本想要自己下車找人幫忙，沒想到一路上不但沒遇到半個人，還越走越荒涼，再加上剛看完「咒」的影響，心裡越來越害怕報警，卻又因恐慌過度且附近荒煙蔓草、杳無人跡，沒辦法說清楚自己身在何處。

內門分駐所員警獲悉後，首先要求劉婦待在原地，並撥打視訊電話要求她持手機拍攝周圍景色，期間員警眼尖發現劉婦身旁有路標指示牌，立即循線找到人，並協助將受困車輛移出，引導離開山區。

▼阿姨迷航受困深山香蕉園，急忙向警方求助。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄阿姨看完恐怖電影《咒》，迷航困深山香蕉園嚇破膽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄阿姨看完恐怖電影《咒》，迷航困深山香蕉園嚇破膽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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