烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

▲烏軍在前線重挫瓦格納傭兵團。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍隊屢傳捷報，最新消息指出，俄羅斯瓦格納集團的一群傭兵被烏克蘭第58獨立機步旅殲滅。另外，烏克蘭向立陶宛購買的無人機也立下大功，偵測到18輛俄羅斯軍車，回報座標後立刻砲擊將其全數摧毀。

烏俄戰爭期間，俄國利用民間傭兵組織瓦格納集團（Wagner）強化前線武力，根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，烏克蘭第58獨立機步旅在臉書分享，他們在前線殲滅了一群瓦格納集團的傭兵，還附上了多張現場的照片。

英國國防部在情報中指出，戰爭期間俄軍大量僱用瓦格納集團傭兵，以填補前線的人員短缺和損失，但隨著戰爭時間拉長，瓦格納集團已降低招募傭兵的標準，聘僱罪犯或被打入黑名單的個人，還縮短了整體訓練時間。

*Journalist Andrius Tapinas showed the work of EOS C-VTOL drones bought by Lithuanians and named Magylas.*



"18 Russian military vehicles have been found, the coordinates have been handed over to Ukrainian artillery units. pic.twitter.com/h6XpI2KiAR — Flash (@Flash43191300) July 18, 2022

除此之外，烏克蘭向立陶宛購買的Magylas EOS C-VTOL偵察無人機也立下大功，從推特曝光的影片可以看到，無人機在一處區域發現18輛俄羅斯軍車，接著將座標回報之後，烏軍立刻展開砲擊，摧毀所有車輛。

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