烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

▲烏軍在前線重挫瓦格納傭兵團。(圖/翻攝自Facebook)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭軍隊屢傳捷報,最新消息指出,俄羅斯瓦格納集團的一群傭兵被烏克蘭第58獨立機步旅殲滅。另外,烏克蘭向立陶宛購買的無人機也立下大功,偵測到18輛俄羅斯軍車,回報座標後立刻砲擊將其全數摧毀。

烏俄戰爭期間,俄國利用民間傭兵組織瓦格納集團(Wagner)強化前線武力,根據《烏克蘭國家通訊社》(Ukrinform)報導,烏克蘭第58獨立機步旅在臉書分享,他們在前線殲滅了一群瓦格納集團的傭兵,還附上了多張現場的照片。

英國國防部在情報中指出,戰爭期間俄軍大量僱用瓦格納集團傭兵,以填補前線的人員短缺和損失,但隨著戰爭時間拉長,瓦格納集團已降低招募傭兵的標準,聘僱罪犯或被打入黑名單的個人,還縮短了整體訓練時間。

*Journalist Andrius Tapinas showed the work of EOS C-VTOL drones bought by Lithuanians and named Magylas.*



"18 Russian military vehicles have been found, the coordinates have been handed over to Ukrainian artillery units. pic.twitter.com/h6XpI2KiAR