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克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

▲▼被俄軍佔領的馬力波（Mariupol）路標已經被噴上俄羅斯國旗顏色。（圖／達志影像／美聯社）

▲被俄軍佔領的馬力波（Mariupol）路標已經被噴上俄羅斯國旗顏色。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮19日表示，俄羅斯正在計畫仿照2014年併吞克里米亞半島的模式，準備奪取更多烏克蘭領土，可能手段包含舉辦假公投、安插非法官員、強迫烏克蘭公民轉籍俄羅斯等。

根據CNN報導，美國國家安全會議（National Security Council）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）19日表示，俄羅斯計劃透過舉辦假公投、安置非法代理官員、確立俄羅斯盧布為官方貨幣、強迫烏克蘭公民轉籍俄羅斯等手段，仿照2014年併吞克里米亞半島的方式，強取烏克蘭更多領土。

柯比表示，「俄羅斯開始推出一種你可以稱之為併吞的劇本，與我們在2014年看到的非常相似。」他提到，位於烏克蘭南部的刻松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及烏東的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk），都是俄羅斯的目標，雖然目前克里姆林宮尚未宣布公投時間，但這幾個地方的親俄代理人都指出，可能會在今年9月舉行公投。

科比警告，如果俄羅斯進一步併吞烏克蘭領土，美國將以額外的制裁來懲罰俄方，白宮本週也會公布對烏克蘭的額外安全援助。據了解，拜登已經批准了數十億美元的武器運輸和其他安全援助計畫。

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