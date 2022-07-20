　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲ 美國眾議院議長裴洛西傳出將於8月率團訪台。（圖／路透）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西8月可能造訪台灣，將是25年來首度有美國眾院議長訪台。「華爾街日報」指出，這會是美國相挺的重要展現，裴洛西或將意識到，台灣需有更好的防衛。

「華爾街日報」（WSJ）今天報導指出，英國「金融時報」（Financial Times）率先披露裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息，儘管辦公室尚未證實，但消息傳出後已引發中國不滿。中國外交部發言人趙立堅說，如果裴洛西訪台，將「嚴重衝擊中美關係的政治基礎」，「中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

拜登政府今年3月派出由美國前官員組成的代表團訪台時，以及前總統川普政府當時派出國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台時，中國也是這樣回應。

根據「金融時報」援引3位知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

「華爾街日報」此文指出，裴洛西理應得到政府支持。文章寫道，外國勢力不該對美國官員到何處訪問說三道四，美國不想挑起與中國的對抗，但裴洛西出訪不會改變美國對台灣地位的立場，這位議長知道如何駕馭外交政治。

「華爾街日報」還說，裴洛西和她的同僚也可能了解到，美國正在失去阻止中國侵台的能力。

去年10月，台灣國防部長邱國正警告說，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

中國最近的軍演演練如何切斷外國對台灣的支持，美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）4月分報告也說，考慮到攻占台灣，中國人民解放軍正在「加強對未來城市戰的研究、訓練和準備」；與此同時，北京關注俄羅斯在烏克蘭的戰爭，觀察西方在捍衛自由國家不受外國侵略的承諾上有何作為。

這讓台北和華盛頓了解到，要阻止中國入侵，現在就要加強保台能力。西方未能阻止俄國總統蒲亭侵略烏克蘭，以致烏克蘭和世界經濟蒙受了可怕的後果，裴洛西象徵性展現對台支持會受到歡迎，但也得有軍事力量做後盾，才真能展現威嚇效果。（譯者：鄭詩韻／核稿：嚴思祺）

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／總統跑路！　斯里蘭卡新任總統出爐
女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰
國立大學男鑽漏洞　採購1400張家樂福禮券9折轉賣
普丁「罰站乾等」超尷尬！　來自土耳其總統的復仇
BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：有可能
50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領
林智堅逐桌敬酒挨罰！王必勝：目前規定不行「會檢討風險開放」
散步要不要戴口罩？　王必勝回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　總理威克瑞米辛赫獲國會支持當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

亂拍籠子下場超慘！她被猴子「狂扯頭皮」狠撞欄杆　20秒畫面瘋傳

全球人口販運防治評比　南韓首度調降第二級　台灣連13年列第一級

快訊／敘利亞宣布與烏克蘭斷交

仙台機場10月擬重啟國際線　首架航班來自台灣

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　總理威克瑞米辛赫獲國會支持當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

亂拍籠子下場超慘！她被猴子「狂扯頭皮」狠撞欄杆　20秒畫面瘋傳

全球人口販運防治評比　南韓首度調降第二級　台灣連13年列第一級

快訊／敘利亞宣布與烏克蘭斷交

仙台機場10月擬重啟國際線　首架航班來自台灣

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

果香洗髮精聞起來像食物　女露營被189kg野熊「扭斷脖子」慘死

避免同性婚姻權也遭推翻　美眾院通過尊重婚姻法

猛攻林智堅！秀41年前博士論文　張善政再談「誠信」：所有學術都適用

台北賽／周天成連打5站盡力維持體能　呂家弘盼突破停滯狀態

車停路中間駕駛趴睡方向盤　他搖下車窗...警察拳頭硬了

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　總理威克瑞米辛赫獲國會支持當選

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

蝦皮網拍酒精大賺無良防疫財　新竹男「每瓶40元賣280」慘了

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

遭指拖垮潤泰雙雄淨值！　知情人士：南山人壽將上市

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

即／安倍晉三國葬擬於9月27日舉行

村莊辦葬禮！喪主「1舉動」害250人集體中毒

更多熱門

相關新聞

全球人口販運防治評比　台灣連13年列第一級

全球人口販運防治評比　台灣連13年列第一級

美國國務院於當地時間19日公布「2022年度人口販運防治評比報告」，其中連續20年維持第一級的南韓，竟然首度被調降為第二級，理由是人口販運相關起訴案件正在減少，且政府未針對外籍人口販運建立長遠對策；至於台灣則是連續13年被評為最高的第一級，與美國、德國、英國、法國、瑞典等同列第一級。

果香洗髮精聞起來像食物　女被野熊斷脖慘死

果香洗髮精聞起來像食物　女被野熊斷脖慘死

美眾院通過尊重婚姻法　保障同性婚姻

美眾院通過尊重婚姻法　保障同性婚姻

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

韓國情院長「低調訪美」　協商應對北韓核試

關鍵字：

裴洛西北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

《全明星４》完整名單曝光！　

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面