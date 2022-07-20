烏克蘭希望「冬季前」打贏戰爭　普丁：基輔沒意願履行和平協議

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克19日表示，必須盡快在冬季前贏得戰爭，防止俄軍長期作戰。不過，俄羅斯總統普丁則指出，俄方沒看到基輔履行3月雙方初步達成的和平協議的意願。

葉爾馬克（Andriy Yermak）向媒體表示，對烏克蘭而言最重要的是，不要讓戰爭延長到冬季，否則俄羅斯就能長期作戰，有更多時間攻擊其他城鎮，戰況恐會變得更加艱辛。他提到，為了達成此目標，西方盟國應該提供更多武器，「我們的目標就是勝利。」

此外，葉爾馬克說目前與俄羅斯的會談由聯合國居中協調，且聚焦在如何自封鎖的港口輸出烏克蘭穀物，未提及任何終結戰事相關的討論。

▲烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）



普丁（Vladimir Putin）20日訪問伊朗後表示，莫斯科沒看到任何烏克蘭履行雙方在3月初步達成的和平協議的意願，「（戰爭）最後的結果當然是…取決於締約各方是否願意執行已達成的協議，今天，我們看到基輔並沒有這樣的慾望。」

該場談判在3月份進行，當時烏俄雙方都提出了建議，但沒有取得具體突破，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當時表示，只有當談判出現具體成果才是可信的；普丁則說，協議已實際達成，但未具體說明細節。

▲俄羅斯總統普丁（左）與土耳其總統艾爾段（中）、伊朗總統萊希（右）會面。（圖／路透）



普丁此次出訪伊朗期間，也會見了土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），雙方討論恢復黑海糧食出口的協議。普丁表示，有關糧食運輸的問題還沒有全部解決，但有些進展就不錯了，俄方準備為烏克蘭通過黑海出口糧食提供便利，但也希望取消對俄國糧食出口的剩餘限制。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭大約80%的穀物出口來自黑海港口，自戰爭爆發後，穀物運輸陷入停滯，超過2000萬噸被困在穀倉中。目前烏克蘭、俄羅斯、聯合國就糧食出口問題進行談判後達成共識，成立聯合國主持下的「聯合協調中心」，以確保烏克蘭通過黑海的穀物出口能夠得到保障。

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