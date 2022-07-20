美軍第七艦隊：驅逐艦「班福特號」19日通過台灣海峽

▲美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）。（圖／取自第七艦隊官網）



記者張方瑀／綜合報導

美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」19日通過台灣海峽，顯示了美國對自由開放印太地區的承諾。事實上，班福特號才分別在13日、16日於南海執行「航行自由任務」激怒了北京當局，目前中方尚未對再次航行於爭議海域作出回應。

根據美國第七艦隊聲明指出，班福特號（USS Benfold DDG-65）19日根據國際法通過台灣海峽公海，該船通過海峽中不屬於任何沿海國家的廊道，「班福特號通過台灣海峽顯示了美國對自由開放印度-太平洋地區的承諾，美國軍隊可以在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。」

美國第七艦隊才分別在13日、16日於南海東南部的南沙群島附近執行「航行自由任務」（Freedom of Navigation Operation），並在聲明中提到，美軍選在中國建有人造軍事防禦島嶼的島鏈進行行動，目的是挑戰「中華人民共和國、越南和台灣對無害通過（innocent passage）實施的限制」。

北京在13日班福特號通過南海後，立刻派出解放軍海空兵力進行跟監並警告驅離，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里痛批，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，違反國際法且嚴重破壞南海地區和平穩定，事實再次說明，美是不折不扣的「南海安全風險製造者」、「地區和平穩定破壞者」。