陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日中午赴台北市議會拜會民進黨團，強調他對進軍台北市政府有信心，且市長候選人的準備不是自以為是，一些願景及施政計畫會提出來，要做對、做好，就要靠議員們的監督，看到基層的需要，議員也有努力過，「大家把經驗個結合起來才會做對事，未來的台北市服務團隊，是會做事而且做對事」。

結束上午的萬華龍山寺參拜後，陳時中接著趕赴台北市議會拜會民進黨團，黨團總召江志銘致詞時表示，陳時中過去是優秀的防疫指揮官，相信未來也會是優秀的市長，預祝陳時中高票當選、市議員全壘打。

江志銘指出，年底選舉目前呈現三腳督局面，但有人想要促成藍白合，或扭轉成藍綠對決，因此要公開向民眾黨、國民黨喊話，民眾黨要堅持、國民黨要有志氣，不要操作棄保花招，大家公平競爭，各憑本事。

陳時中致詞時則表示，今天來拜會的目的就是要準備進軍台北市政府，第一個要表達是說，各位議員要有信心，大家併同作戰；另外，陳時中也說，在行政院長蘇貞昌的訓練下，「我們是有政府、會做事」。除了大家看到疫情防疫指揮時，我們大家一條心、一起與病毒作戰，另這五年多在部會首長。

陳時中說，這次選舉最重要的是，我們代表一個精神，團結合作。市長的候選人有充分的準備就要來溝通，不是一面以為自己會做事情就不需要溝通。

陳時中強調，我們需要跟議會充分溝通，市長候選人的準備不是自以為是，一些願景及施政計畫會提出來，要做對、做好，就要靠議員們的監督，看到基層的需要，議員也有努力過，「大家把經驗個結合起來才會做對事，未來的台北市服務團隊，是會做事而且做對事」。

「我們是非常有信心。」陳時中也喊話，如果連自己沒有信心，又怎樣帶來信心？我們是一個箭頭，要把信心帶給市民，市民把票委託給我們這個會做事、做對事的團隊，要能做出最好的服務，不會辜負市民的期待，有百分之百的決心。