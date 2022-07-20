　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜祈福，未料有民眾衝上前抗議，並大聲質問「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議民眾火速被拖離現場。消息曝光後，掀起大批網友痛斥「他現在是有什麼職位嗎？ 憑什麼拖走抗議民眾」。

陳時中今天上午前往萬華龍山寺參拜，對於去年新冠疫情大爆發「萬華破口」爭議，陳時中今受訪時也再次致歉，稱以前在立法院有一些言詞不精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料有民眾趁陳時中接受媒體聯訪時突然衝上前，並當面質問陳時中「可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時當下錯愕不知如何回應，隨後該抗議民眾火速被架走。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

針對抗議民眾被當場拖走，就有批踢踢八卦板看不下去發文表示，「現在陳時中已經不是指揮官，也還沒成為台北市長候選人，是為什麼可以有人把抗議的人架走？還有，把民眾架走的人是誰啊？隨扈？為啥台北市民可以有隨扈？我怎麼沒有。」

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛留言「他現在是有什麼職位嗎？憑什麼拖走抗議民眾」、「記者這張照片拍得很有張力」、「這個畫面根本世界名畫，照片很有張力」、「支持抗議民眾提告拉他的人妨害自由」、「架什麼人，他是官員嗎？」、「失業人士可以有保鏢架離人喔」。

不少網友痛批「為什麼可以抓人離開？」、「憑啥拖人，他只是平民，也還沒登記參選」、「等一下，為什麼可以這樣隨意把人架走？」、「自由業一般民眾居然有隨扈還可以把人架走」、「到底是什麼身分可以在公開場所把人架走？現在的無業人士都這麼屌？」

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

對於萬華民眾抗議遭到架離，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書發文指出，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，直批「根本雙面人」。

徐巧芯認為，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的「誠意」。

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板） 

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／蓮池潭9歲童溺斃！　教練失蹤搜救中
快訊／男入住台北星級飯店　開門赫見陳屍床上
快訊／雨區擴大！　6縣市豪大雨特報
蓮池潭上風帆船課！9歲童落水命危　救起時未穿救生衣
民宿老闆不演了！一聽用國旅補助　改口「雙人房加200元」
快訊／詐騙林百里妻5000萬！　名媛朱立安「2000萬交保」
140萬張家樂福聯名卡陪嫁？　玉山銀「這原因」延長主場優勢
快訊／大雷雨轟這3區！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

雞蛋漲價原因曝！旅遊復甦+飼料變貴　農委會北蛋南送解蛋荒

竹市+643　嬰幼兒疫苗開放線上預約！7／22開打

同事配眼鏡　「1副近萬元」他驚呆了！全場卻逆風：不舒服吧

竹縣+756　嬰幼兒莫德納週五開打！增開夜診、假日診方便家長

7大政府部會參加！美食展8／5登場　臺灣好食館聚集30家名店

快訊／午後雨彈升級＋雨區擴大！北北基等「6縣市豪大雨特報」

他剛失業！叫外送「備註求安慰QAQ」　老闆霸氣1舉動暖爆

台南市確診+1979名　7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

雞蛋漲價原因曝！旅遊復甦+飼料變貴　農委會北蛋南送解蛋荒

竹市+643　嬰幼兒疫苗開放線上預約！7／22開打

同事配眼鏡　「1副近萬元」他驚呆了！全場卻逆風：不舒服吧

竹縣+756　嬰幼兒莫德納週五開打！增開夜診、假日診方便家長

7大政府部會參加！美食展8／5登場　臺灣好食館聚集30家名店

快訊／午後雨彈升級＋雨區擴大！北北基等「6縣市豪大雨特報」

他剛失業！叫外送「備註求安慰QAQ」　老闆霸氣1舉動暖爆

台南市確診+1979名　7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施

曾遭吊樹等死、滿臉傷疤「河堤奇奇」有家了！　交叉手自信燦笑

太忙沒摸牠！櫃檯多一尊「爆氣招財貓」　斜眼怒瞪：當恁爸塑膠？

第18屆WSBL選秀會　王竫婷成電信狀元、榜眼李吟娸

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

快訊／戴資穎22分鐘直落二橫掃進台北賽16強　往個人第4冠邁進

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

北市8／13開設12兒童疫苗接種站　即起至8／1中午開放登記

快訊／蓮池潭學風帆船落水！9歲童宣告不治　教練失蹤搜救中

十大最富行政區只有它是「鄉」　所得收入超越信義區

LCK出現極端粉絲行為　KT訓練室收到凶器...官方：選手感到相當不安

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了

50歲以上成人　7／22起可打第四劑

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

台灣在暖區中心！高溫恐破紀錄

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　

他揭疫情1現況「戴口罩無意義」！網熱喊：快解禁

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

更多熱門

相關新聞

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安：競選團隊不斷擴充

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安：競選團隊不斷擴充

國民黨台北長參選人蔣萬安被爆出競選團隊內部分裂，包括幕僚林芥佑等人以健康為由離開團隊。對此，蔣萬安今（20）日表示，他的後援會政緊鑼密鼓組織中、團隊也不斷的擴充。

林佳龍自曝蔡英文一席話　讓他點頭戰新北

林佳龍自曝蔡英文一席話　讓他點頭戰新北

49%民調反對陳時中　藍營補槍：落跑部長組破口隊

49%民調反對陳時中　藍營補槍：落跑部長組破口隊

陳向萬華道歉！黃：傷害已造成

陳向萬華道歉！黃：傷害已造成

2022選舉到！民進黨空戰操盤手交給「他」　督導媒體、社群新聞團隊

2022選舉到！民進黨空戰操盤手交給「他」　督導媒體、社群新聞團隊

關鍵字：

陳時中萬華徐巧芯龍山寺抗議隨扈民進黨

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面