這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜祈福，未料有民眾衝上前抗議，並大聲質問「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議民眾火速被拖離現場。消息曝光後，掀起大批網友痛斥「他現在是有什麼職位嗎？ 憑什麼拖走抗議民眾」。

陳時中今天上午前往萬華龍山寺參拜，對於去年新冠疫情大爆發「萬華破口」爭議，陳時中今受訪時也再次致歉，稱以前在立法院有一些言詞不精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

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未料有民眾趁陳時中接受媒體聯訪時突然衝上前，並當面質問陳時中「可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時當下錯愕不知如何回應，隨後該抗議民眾火速被架走。

▲陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

針對抗議民眾被當場拖走，就有批踢踢八卦板看不下去發文表示，「現在陳時中已經不是指揮官，也還沒成為台北市長候選人，是為什麼可以有人把抗議的人架走？還有，把民眾架走的人是誰啊？隨扈？為啥台北市民可以有隨扈？我怎麼沒有。」

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛留言「他現在是有什麼職位嗎？憑什麼拖走抗議民眾」、「記者這張照片拍得很有張力」、「這個畫面根本世界名畫，照片很有張力」、「支持抗議民眾提告拉他的人妨害自由」、「架什麼人，他是官員嗎？」、「失業人士可以有保鏢架離人喔」。

不少網友痛批「為什麼可以抓人離開？」、「憑啥拖人，他只是平民，也還沒登記參選」、「等一下，為什麼可以這樣隨意把人架走？」、「自由業一般民眾居然有隨扈還可以把人架走」、「到底是什麼身分可以在公開場所把人架走？現在的無業人士都這麼屌？」

▲▼陳時中今參拜龍山寺，抗議民眾遭到架離，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

對於萬華民眾抗議遭到架離，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書發文指出，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，直批「根本雙面人」。

徐巧芯認為，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的「誠意」。