刷本子驚見男友秘密！竟劈腿人妻藏「18禁對話」　她心寒分手了

▲男友偷吃人妻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

要去刷本子竟發現驚人一幕！一名女網友表示，先前在找存摺的時候，意外看到一張男友和別的女人的合照，原以為是前女友，沒想到查看舊手機的對話紀錄，才發現對方竟然劈腿，且對象還是一名人妻，讓她氣得決定分手。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，她和男友同居，很多東西都放在一起，前陣子想要去刷存摺就到處翻找看看，沒想到意外看到男友和陌生女人的照片，因為2人距離很近，看起來很像情侶，因此第一直覺以為是前女友，但下秒想起2人已經住在一起2、3年時間，搬家時還有整理過，仔細觀察照片，才發現是幾個月前拍的。

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▲原PO在舊手機裡找到偷吃鐵證。（示意圖／記者曾筠淇攝）

當下原PO讓自己盡量保持冷靜，擔心會誤會男友，於是決定先看對方的舊手機，沒想到更加心碎，先是看到2人的親密合照，對話紀錄還充滿18禁內容，對象甚至是人妻，「這個女人我是知道的，只是沒有見過，男友和她以及另外2個友人是馬拉松跑友」。

先前雖然女方會切水果、送點心給男友，但因為對方已經結婚，所以原PO當時沒有戒心，沒想到2人私底下的關係竟如此不單純，讓她無法接受，決定提出分手。

不少網友看到後紛紛表示，「事實證明，女人的第六感真的很準」、「真誇張，結婚的也要」、「所以說發現劈腿真的要冷靜，冷靜下來才能好好確認事情真相」、「偷吃人妻也太扯，幸好妳已經分手了，又多一個好女孩了」、「分得好，這種人就是要離得遠遠的」、「只能說世上什麼樣子的人都有，早發現早停損」。