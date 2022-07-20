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初戀妹抓包曖昧！男友吞一球衛生紙「證明純友誼」　網：湮滅證據

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲年輕女子發現男友手機內的曖昧對話，怎料對方竟吞下一球衛生紙以示清白...（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名年輕女生發現初戀男友手機內有曖昧訊息，當下大發雷霆，儘管男友再三保證只是「純友誼」，還主動吞下一球衛生紙求她原諒。不過，男友自此手機不離身，更不滿她有時起疑，2個月後便以「沒有信任」為由分手。如今過了一年多，她仍走不出來這段感情，因此發文詢問廣大網友，是不是她不夠成熟、信任才會被甩？

原PO以「這是純友誼？」為題在Dcard發文指出，1年多前某天早上，男友手機鬧鐘響個不停，她主動幫忙關掉，結果螢幕跳出未接來電通知，是一位名叫「如」的女生，在凌晨2點連打了3通電話。當時她心想是不是有什麼急事，好奇之下點開來看，怎料映入眼簾的竟是無數的曖昧訊息。

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原PO指出，她跟男友在一起2年多，也是第一次談戀愛，本來雙方都會聊到晚上12點，但那陣子男生堅持11點就要睡覺，不停喊累。當時她體諒對方換工作，可能壓力比較大，所以即便捨不得，還是準時跟對方道晚安，怎料男友其實每天都跟「如」聊到凌晨2、3點，還會親暱稱呼對方「小笨蛋」，甚至分享一堆從未跟她說過的事。

當下原PO氣到在床邊發抖，質問剛醒來的男友「這是怎麼回事？」男生解釋，這是交往前認識的女網友，是一名高雄的補習班老師，對方知道他有女友，還是偶爾會找他聊天，甚至打給他，但雙方絕沒有發生任何事，「妳為什麼不相信我！！」隨後，男生為了取得原PO的原諒，主動吞下一球衛生紙。

▲▼衛生紙。（圖／記者許力方攝）

▲「吞下一球衛生紙」這等求和怪招，立刻激起網友熱議。（示意圖／記者許力方攝）

這件事之後，原PO幾乎不再信任男友，而男友也很怕手機再被看到，不僅換掉密碼，連上廁所、洗澡、睡覺都保持「機不離身」。原PO難過地說，這是交往2年來第一次看男友手機，是不是以前的信任都被當理所當然，才會被對方責怪「都不信任我」。

為此，原PO想詢問廣大網友「請問各位明理人，是我太過猜忌懷疑，還是根本不是純友誼？」因為已經分手一年多，她仍遲遲走不出這段感情，還想起分手前最後2個月，她雖選擇原諒，但心態上總是消極、自我懷疑，時不時疑神疑鬼，一直在想是不是自己不夠成熟、不信任對方才導致感情結束。

許多網友看完紛紛留言，「這絕對不是純友誼」、「如果沒怎樣有必要後續藏手機嗎？」、「吞冥紙比較有誠意」、「寧可相信侯友宜，也不要相信純友誼」、「手機不用看，想分手再看」、「純友誼就是越醜越純」、「男友叫你的暱稱是什麼？不被愛的才是第三者...」

不過，有大量粉絲歪樓，「吞一球衛生紙？是不是在湮滅證據」、「那團衛生紙上面一定有DNA」、「如果吞了一球包著洨的衛生紙就相信他吧」、「原來吞紙能得到一個女生的原諒（筆記」、「吞衛生紙，學會了」、「吞衛生紙沒什麼，我家馬桶也會！」掀起熱議。

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