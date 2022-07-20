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大嫂是老公前女友「懷過他的小孩」！人妻崩潰：全家騙我一個

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲人妻發現大嫂是老公的前女友。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名女網友表示，日前看老公的電腦，意外發現大嫂竟是對方的前女友，2人甚至還有過孩子，全家只有她被蒙在鼓裡，頓時感覺晴天霹靂，不知道該維持原樣還是直接攤牌，只好發文求助。不少網友看到後紛紛勸說「過去就讓它過去吧」。

原PO在「匿名公社」發文表示，最近看了老公的電腦，發現對方曾和大嫂交往過，且女方有寫部落格的習慣，先前的文章都還保留著，每篇有關情愛的內容都有提到老公的名字，後來分手才和哥哥相戀。讓她更震驚的是，大嫂甚至還懷過老公的小孩，只是最後沒有生下來。

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▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大嫂曾懷過老公的小孩。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO透露，雖然現在有不少電視劇情節也是這樣演的，但發生在自己身上還是無法接受，「同住一個屋簷下，我真的覺得很不舒服」，也說自己覺得很難過，「居然全家騙我一個」，不知道該直接和老公攤牌還是繼續裝做不知道，讓她相當困擾。

文章曝光後，不少網友留言表示「別自尋煩惱」、「過去真的比現在重要嗎？沒告訴妳而已，不是全家騙妳」、「你先生跟他哥都不介意了，你在介意什麼？難道他哥會不知道他老婆是弟弟的前女友嗎？這個問題在這個家應該也發生過革命了，現在人家一家已經恢復和平，你幹嘛還要去當攪屎棍呢？」「過去就忘記吧，把握現在將來最重要，如果照妳想法，那老公的大哥受傷比妳還深吧 」。

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