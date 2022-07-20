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刷存摺抓包男友「偷吃跑友」　妹子心寒：對方是人妻！網怒喊扯

▲▼偷吃,外遇,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友抓包男友劈腿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

一名女網友表示，自己與男友同居，很多東西都是收在一起，某天突然想刷存摺，在翻找的時候，看到一張男友和陌生女人的合照，乍看之下很像情侶照，仔細觀看照片發現，拍攝時間竟然是在幾個月前。甚至在男友的舊手機裡，發現兩人親密對話的內容，讓她崩潰直呼「看一次就被噁心一次！」

原PO在Dcard上發文，自己某天想去刷存摺，在翻找的時候，發現了一張男友和陌生女人的合照，她的第一直覺以為是男友和前女友的合照，但下一秒覺得不對，因為兩人已經同居兩、三年了，仔細檢查照片後，拍攝時間竟然只在幾個月前，雖然隱約察覺到不對勁，不過，她並沒有馬上打給男友對質，而是查看男友的舊手機。

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▲▼文章曝光後，吸引大批網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲文章曝光後，吸引大批網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

「其實那次是我第一次看他的手機」，原PO提到，自己沒有檢查對方手機的習慣，所以並沒有上鎖，很快就找到了男友出軌的鐵證。兩人有多張親密合照，且對話內容充滿18禁，「每看一次就被噁心一次！」最讓她心寒的是，男友的劈腿對象是馬拉松的跑友，基於對男友興趣的尊重，且對方已婚還有小孩了，「沒有過渡干涉他們來往」，對小三也毫無戒心，沒想到真心換絕情。

文末，原PO表示，自己和男友已經分手了，因為不知道對方老公是誰，無法告知對方實情，更幽默說道，經過這次事件後，讓她學到了一件事，「用網銀多好啊！就不需要刷本子了！」

文章曝光後，網友們紛紛留言，「事實證明，女人的第六感真的很準」、「所以說發現劈腿真的要冷靜」、「冷靜下來才能好好確認事情真相」、「跑友變砲友」、「偷吃人妻也太扯」、「我之前也是在舊手機裡發現劈腿證據」、「我也透過刷本子的備註，發現男友不為人知的秘密」，也有人搞笑回應，「所以本子最後有刷嗎？」

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