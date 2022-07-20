蔣萬安喊AI防疫？　呱吉酸：這種政見九成九都跟科技沒關係

▲國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安20日上午出席防疫、AI和健康城市醫療記者會時指出，台灣疫情看似趨緩，但變種病毒還可能再次肆虐社區，期望透過AI健身運動器材，在後疫情時代將科技與醫療整合。對此，台北市議員邱威傑20日在臉書嘲諷，每次看到AI、大數據、元宇宙這種政見，九成九都跟這些科技沒有關係。

針對過去疫情爆發期間政府的防疫作為，蔣萬安提出種種缺失，並呼籲民眾不能掉以輕心，雖然疫情看似趨緩，但仍要防患未然做準備。至於未來台北防疫要如何加快腳步，蔣萬安說，透過醫療、科技打造友善就醫環境，照顧孩子及孕婦。他也補充，AI健身運動器材是一個選項，希望未來能鼓勵醫療院所、長照機構及高齡者家庭，運用智慧科技面對後疫情時代。

不過，邱威傑對此說法並不認同，在臉書上質疑，每次看到AI、大數據、元宇宙這種政見，九成九都跟這些科技沒有關係，區塊鏈比較少問題，因為上個鏈很簡單，只是不一定能回答上鏈幹嘛的問題而已。他指出，「今天看到蔣萬安說要推動AI防疫，真想問他覺得這個AI是什麼意思？」還表示，與其談AI防疫，蔣萬安可以推AI DNA檢測。

▲台北市議員呱吉在臉書狠酸，每次看到AI這種政見，九成九都跟這些科技沒有關係。（資料照／記者林彥君攝）