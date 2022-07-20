獨／花4600元買「dunk熊貓」　他開箱秒變臉：怎麼是蒜味香腸！

記者邱中岳／台北報導

知名運動品牌Nike其中的dunk系列，之前出了一款限量版的「熊貓」球鞋，當時球鞋一度炒到每雙7千至8千元，但是因量產價格有調降，有男網友在臉書社群po出「徵鞋文」，1名男子立刻私訊自己手上有球鞋，還秀出購買發票以及鞋子實體照取信男網友，但網友收到貨時驚呆，「怎麼會是蒜味香腸？」

Nike dunk系列深受年輕族群喜愛，日前更推出一款黑白搭色的「熊貓」，當時限量發售引起熱議，每雙最後交易成交價格更突破7千元，當時幾乎是一鞋難求，但最近Nike又量產「熊貓」，價格因此降低，約落在4500元至5300元左右。

▲他出手4600買nike熊貓收藏，沒想到打開驚呆「怎麼變蒜味香腸」。（圖／網友提供）

1名26歲的男網友在臉書球鞋社群中貼出「徵鞋文」，沒多久就有人以4600元的價格私訊販售「熊貓鞋」，男網友認為機會難得，於是透過通訊軟體與對方聯繫，對方聲稱「球鞋僅試穿落地」，售價4600元含運費，甚至還附上發票以及球鞋實體照取信被害人。

男網友在7月17日與對方下訂，並立即匯款進行交易，對方也確認寄送資料以及留下電話號碼，但沒想到，男網友在19日晚上前往超商取貨，打開一看傻眼，除了沒看到球鞋之外，裡面只有一堆吃過的垃圾。

▲他上網徵求熊貓鞋，有網友立刻私訊開價4600元，還貼出實體照強調「僅試穿落地」。（圖／網友提供）

男網友也在拆封時全程錄影，只見塑膠包裹內有一個紙袋，紙袋打開竟然是「吃過的蒜味香腸包裝」、喝過的瓶裝飲料，甚至還有用過的食鹽水外盒，氣得男網友立刻報警處理。

▲男網友上球鞋社群徵「熊貓鞋」，立刻有人私訊還貼出購買發票證明。（圖／網友提供）

男網友指出，當下立刻通知警方外，也到網路社群留言，並貼出涉嫌詐騙的男子帳號，並留言「此人為詐騙」，請大家小心不要受騙；男網友表示，因為熊貓降價才下手購買，沒想到竟然遇到詐騙集團，實在有夠離譜。