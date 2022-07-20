斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

記者許權毅／台中報導

台中市后里麗寶樂園17日傳出「搶救地心」雲霄飛車「卡軌」，20名遊客面朝下卡在半空中，影片被遊客上傳到網路還配上「芭比Q了」洗腦神曲，幽默寫下「一樣的價格，他們怎麼比較久」。對此麗寶樂園回應表示，雲霄飛車只要遇到瞬間風速大、鳥類羽毛等因素，會自動啟動安全機制，並非故障，當天大約暫停10分鐘左右，園方也提供紅包給遊客致歉壓驚。

▲台中麗寶麗園17日傳出卡軌，業者說明為安全機制啟動。（圖／翻攝記者爆料網、業者提供）



麗寶樂園知名設施斷軌雲霄飛車「搶救地心」，軌道總長580公尺、高度49公尺，最高時速可達到94公里，最大離心力4.5G，乘坐總時間2分20秒。園方表示，遊客搭乘之前都會說明，若遇到風速、鳥類羽毛或其他異狀，設施會啟動安全機制。

▲台中麗寶麗園斷軌雲霄飛車為熱門遊樂設施之一。（圖／業者提供）



17日當天上午11時許，20名遊客在空中等候約10分鐘左右，由於天氣炎熱，園方也發出紅包、小禮物給遊客壓驚。麗寶樂園表示，搶救地心「日、月、季、年」度都有保養，也有49道安全監控、100項安全檢測，每趟次也有檢測，皆依規定正常執行。

▲麗寶表示，設施從每日到年度，都有依規定進行維護，此次並非故障。（圖／業者提供）