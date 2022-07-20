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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見現場「1畫面」轟：根本雙面人

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜祈福。針對「萬華破口」爭議，陳時中今受訪時也對於過去在立院的不當言詞致歉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，直批「根本雙面人」。

徐巧芯今天在臉書上引述《ETtoday新聞雲》的報導表示，陳時中今天大動作到龍山寺參拜，但疫情期間衛福部說破口是萬華而非3+11，陳時中作為指揮官、衛福部長，完全沒有幫萬華人說一句話，現在還好意思到萬華，當然是想幫自己洗白。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

徐巧芯指出，陳時中說「任何人有被言詞不精確受傷害要道歉」，但卻沒有說清楚道歉的是哪方面的不精確。是在立院造謠BNT是中國製造？還是衛福部石崇良說萬華是破口？還是說3+11我已經負責了卻什麼都沒做？還是在記者會媒體發問時叫大家「不要再問」、「居心叵測」？沒有人

針對陳時中今天上午在龍山寺遇到民眾當面抗議鬧場，徐巧芯說，知道他到底在為什麼事情道歉，因為他自己沒有說出來，與此同時，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的「誠意」。

徐巧芯認為，另外，他如果對萬華很不好意思，又為什麼要找范雲（3+11破口）、林昶佐（萬華立委卻不幫萬華講話）進入競選團隊？這種沒有誠意的道歉，不過就是演戲，誰會相信？

▼陳時中參拜龍山寺後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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