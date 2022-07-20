木雕神像開洞塞「活跳跳大蜈蚣」　儀式驚呆網友！獻祭典故曝光

記者朱祖儀／綜合報導

每個宗教都有不同的規定和儀式。近日網路上流傳一段影片，看到一尊神像背後被開了洞，接著一名男子就直接把活生生的蜈蚣塞了進去，讓不少人看了覺得很震驚。原來這是道教中常見的「入神儀式」，通常會在刻好的神像內放入五寶或七寶，也會用「活體入神」，讓神明更有神威。

臉書粉專「記者爆料網2.0」分享一段影片，看到一名男子一手拿著夾子夾住蜈蚣，另一手將神像後方的木栓取出，開了小小的縫隙後，就把蜈蚣往洞裡面塞進去，成功之後再急忙用木栓把洞封起來。畫面上則寫著，「入神大吉，林家盧府千歲」等字。

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▲男子將蜈蚣塞進神像內。（圖／翻攝自記者爆料網2.0）

影片曝光後吸引1.4萬人觀看，不少網友嚇傻表示「唉，看了好恐怖喔」、「第一次看過這樣做法欸」、「為什麼，天啊！」就有人透露，這其實是道教重要的入神儀式，「以前聽長輩說，神像裡面都會放五毒中之一，後來作法招附近的靈體進入神像裡面」、「入五寶」。

據了解，傳統習俗中木雕神像背部通常會挖出一個圓形或方形的「入神洞」，並在選定的吉日放入指定「寶物」，常見的有香灰、符咒、五寶或七寶（金、銀、銅、鐵、錫、珍珠、瑪瑙、沒藥、乳香、沉香、桃枝、檀香）、五色線等物，為神像注入靈性。

另外，民俗信仰上也相信入神寶物越兇，神明越有神威，因此不少人會將「活體入神」，在神像中放入蜈蚣、蜘蛛、虎頭蜂、百步蛇，甚至是文鳥。不過民俗專家表示，動物大多不願意入神明金身，因此會形成一股怨氣，其實不適合勸善護生、慈悲為懷的宗教，因此建議改用點燃的香灰置入神像就好。