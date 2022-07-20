歐洲副議長「中國停止恫嚇台灣」：嚴正關切中國單方面改變現狀

▲總統蔡英文20日接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer），這是歐洲議會現任高層首度正式訪台。對此，畢爾在致詞時表示，呼籲中國停止恫嚇，告誡中國切勿破壞台灣蓬勃發展，應該與台灣互相尊重對話，應積極有建設維持守護現狀。

畢爾說，台灣跟歐洲地理位置雖然遙遠，但雙方的共享價值讓彼此連結在一起，她自己來自多元的德國家庭，可以感受到獨裁主義的威脅，相信台灣更深刻，每天都感受到同樣威脅。

畢爾表示，她非常高興看到台灣社會，發展由下而上的民主體制，台灣公民不論黨派或政治立場可以團結在一起，發展蓬勃有活力的民主。

「台灣是積極活躍而且有自信的民主政體」。畢爾表示，台灣致力於提供並守護人民言論自由、經濟繁榮、人民自決的權利，台灣是多元的土地，也制定政策保護少數族群的權利。

畢爾說，歐洲深信台灣值得全球支持跟認可，台灣是具有戰略重要性的，是負責任可信賴的國際夥伴，不論要求成為衛生大會觀察員、歐洲洽簽雙邊投資協定、升級歐洲經貿代表工作等，都深獲全球支持。

畢爾指出，全球理念相近的民主陣營，應該正視台灣訴求，歐洲議會政策方向就是深化鞏固多元發展對台關係，台歐非常契合，雙方具有理念相近社會跟共享價值與目標。

畢爾說，歐洲要維護和平穩定，並反對任何改變現狀的挑釁作為，樂於跟中國保持良好關係，但歐洲對於中國趨向於單方面改變現狀作法，表達嚴正的關切。

畢爾強調，單方面改變現狀的局面，不論基於任何說辭，只有台灣可以自己決定未來；因此，呼籲中國停止恫嚇，告誡中國切勿破壞台灣蓬勃發展，應該與台灣互相尊重對話，應積極有建設維持守護現狀。

▼總統蔡英文20日接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府直播）

