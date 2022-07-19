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台歐新突破！歐洲副議長訪台　涉外人士：現任高層首度正式訪問

▲▼總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）

▲總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）於19日上午抵達台灣，展開至21日，為期3天的訪問行程。涉外人士表示，這是歐洲議會現任高層首度正式訪台，彰顯歐洲議會對台灣的民主自由及深化台歐盟關係之重視與支持。

涉外人士表示，畢爾副議長訪台是歐洲議會繼2021年首度籌組「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會代表團後，再度派遣官方代表訪問我國，「而且是歐洲議會現任高層首度正式訪台」。

涉外人士指出，畢爾現年52歲，為德國律師及自由民主黨（FDP）政治人物，於1999年（23歲）當選德國黑森邦（Hesse）邦議會議員，長達11年；後於2009年先後擔任黑森邦司法廳、歐洲融合政務副廳長及教育廳長，共計6年。

涉外人士說，畢爾在2017年擔任德國聯邦國會議員3年後，於2019年當選歐洲議會議員及副議長迄今，關心產業、人權、家庭、兒童教育、婦女健康等議題與價值。

涉外人士表示，畢爾自2019年起，擔任德國自民黨副主席，曾於德國去年籌組聯合內閣時，代表自民黨進行有關歐洲事務之組閣協議談判，今年1月並順利連任歐洲議會副議長，主政議題包括亞洲及大洋洲區域事務，在歐盟政界頗具影響力。

涉外人士說，畢爾堅定支持台灣民主，並相當關切香港日益惡化之情勢，她與我國駐歐盟兼駐比利時代表處互動密切，在2020年12月3日，曾邀請蔡明彥大使共同舉辦線上記者會，以表達對民主台灣的支持；而立法院蔡其昌副院長也受邀發表錄影談話，並代表立法院邀請畢爾日後訪台。

涉外人士說，歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額約687億美元；就投資而言，歐盟也為台灣最大外資來源，畢爾此行除深入了解我國民主發展，也盼探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。

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