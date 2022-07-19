裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／北京報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計8月訪台，這意味著將是25年以來，美國眾院議長首度訪台。對此，國台辦今（19）日表示堅決反對，「敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，堅決反對美台之間任何形式的官方往來，堅決反對裴洛西「竄訪台灣」；美國一些國會議員一段時間來在台灣問題上屢屢採取挑釁言行，支持慫恿「台獨」分裂勢力，為民進黨當局的謀「獨」行徑站台說項，其目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。

朱鳳蓮表示，「『我們敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，認清『台獨』分裂行徑的嚴重危害性，停止在台灣問題上打牌、挑釁，停止對『台獨』勢力的縱容支持，停止任何玩火行徑。」

她最後指出，「民進黨當局靠勾結外部反華勢力謀『獨』，無論以什麼名義採取什麼形式，其下場只能是失敗。」

不過對於裴洛西8月是否確定訪台，我外交部今日表示，並沒有接獲相關訊息。

▲總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）

另外，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）19日上午抵達台灣，展開為期3天的訪問行程。對此，國台辦回應道，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。歐洲議會一些議員竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則，是對中國內政的嚴重干涉。

朱鳳蓮指出，「我們敦促歐洲議會有關人恪守一個中國原則，停止在台灣問題上的錯誤行徑。民進黨當局勾連外部反華勢力上演一出出謀『獨』鬧劇，改變不了台灣是中國一部分的事實。」