　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

▲▼美國眾議院議長裴洛西要求所有議員須配戴口罩才可進入議場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／北京報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計8月訪台，這意味著將是25年以來，美國眾院議長首度訪台。對此，國台辦今（19）日表示堅決反對，「敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，堅決反對美台之間任何形式的官方往來，堅決反對裴洛西「竄訪台灣」；美國一些國會議員一段時間來在台灣問題上屢屢採取挑釁言行，支持慫恿「台獨」分裂勢力，為民進黨當局的謀「獨」行徑站台說項，其目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。

朱鳳蓮表示，「『我們敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，認清『台獨』分裂行徑的嚴重危害性，停止在台灣問題上打牌、挑釁，停止對『台獨』勢力的縱容支持，停止任何玩火行徑。」

她最後指出，「民進黨當局靠勾結外部反華勢力謀『獨』，無論以什麼名義採取什麼形式，其下場只能是失敗。」

不過對於裴洛西8月是否確定訪台，我外交部今日表示，並沒有接獲相關訊息。

▲▼總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）

▲總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）

另外，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）19日上午抵達台灣，展開為期3天的訪問行程。對此，國台辦回應道，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。歐洲議會一些議員竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則，是對中國內政的嚴重干涉。

朱鳳蓮指出，「我們敦促歐洲議會有關人恪守一個中國原則，停止在台灣問題上的錯誤行徑。民進黨當局勾連外部反華勢力上演一出出謀『獨』鬧劇，改變不了台灣是中國一部分的事實。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
收購台灣家樂福？統一、統一超23:40記者會「宣布重大交易案
獨／跑山獸「一個念頭」見整群黃蝴蝶　8m溪谷找到台鐵員工遺體
周杰倫找他假扮自己　下一秒路人暴動網笑翻
快訊／林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包　衛生局開罰了！
他左舌冒腫瘤！切了又狂長　「嘴巴3跡象」快就醫
徐若瑄曝47歲放大素顏　網一看驚呼
青龍系列獎／《魷魚遊戲》李政宰奪視帝　金高銀封后

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

快訊／「杭州亞運會」日期確定了！　2023年9月23日～10月8日舉行

「媽，我還沒上車阿」！粗心媽開30公里　驚見小孩「國道上追車」

規格升級！兩岸青年峰會7／21開幕　國台辦：青年交流意願強烈

吃到一半尖叫聲四起！　餐廳失火顧客從二樓跳窗逃生　

字節跳動證實自行研發晶片　發言人：被迫投入「不會對外銷售」

菜刀「拍蒜就斷」還想教育消費者！張小泉認錯：5年內斷刀免費換

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

想休假想瘋了！　百萬粉絲遊戲主播僱8人狂毆自己

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

小肥貓神破解自動餵食器　狂按鈕享受「乾乾吃到飽」

游錫堃率團出訪捷克　國台辦批：改變不了「被清算」的下場

裴洛西計畫8月訪台　國台辦「堅決反對」：阻礙中國統一進程

快訊／「杭州亞運會」日期確定了！　2023年9月23日～10月8日舉行

「媽，我還沒上車阿」！粗心媽開30公里　驚見小孩「國道上追車」

規格升級！兩岸青年峰會7／21開幕　國台辦：青年交流意願強烈

吃到一半尖叫聲四起！　餐廳失火顧客從二樓跳窗逃生　

字節跳動證實自行研發晶片　發言人：被迫投入「不會對外銷售」

菜刀「拍蒜就斷」還想教育消費者！張小泉認錯：5年內斷刀免費換

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

想休假想瘋了！　百萬粉絲遊戲主播僱8人狂毆自己

反骨元老負債「1天只花15元」　酷炫當場掏出10萬現金：剛好帶著

過瘦胖不了？營養師教「健康增重」3大要點　睡眠不足超NG

富邦贏了！終止連13場不勝悲劇　林益全致勝安贖罪

徐若瑄嘆：30歲以後沒有天生麗質，盤點不老女神的4個凍齡好習慣

收購台灣家樂福？統一、統一超23:40開記者會「決議重大交易案」

家樂福花落誰家？統一、統一超今晚23:40發佈重訊引聯想

英國熱到「飛機跑道融化」、火車鐵軌彎曲　史上受次飆破40度

隔壁情侶大吵「用身體付房租」！他吐驚人秘密網傻眼：房東帥嗎

北市停電意外頻傳？　經濟部：6年來已下降79%

為確保甄試成績正確公平　台南幼兒園教師甄選重新公告名單

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

大陸熱門新聞

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

粗心媽開了30公里　驚見小孩「國道上追車」

男業務把客戶14歲女兒勾上床！車震片推特瘋傳

App約到極品嫩妹！他一夜極樂隔天劇情神轉

即／杭州亞運會日期確定　2023年923～1008

熱爆！大爺大媽擠賣場打牌吹冷氣

女遊客墜海！船長跳海救人　慘遭螺旋槳剖腹亡

網友揭發大陸版N號房！孩童被迫拍片5萬人搶看

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

雙城論壇邁入第13年議程僅1.5小時 簽42項備忘錄維持兩岸交流不間斷

雙城論壇13年打造兩岸城市交流範本 MOU分享經驗深化各領域合作

清華大學2學生校內放彩虹旗　遭強制約談處分

保時捷妹當街互毆清潔隊員！亂丟紙被制止不爽

更多熱門

相關新聞

胡錫進開罵裴洛西：敢訪台就是「分裂中國」

胡錫進開罵裴洛西：敢訪台就是「分裂中國」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫將在8月訪問台灣，這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。對此前《環球時報》總編輯胡錫進就開罵，如果她真的敢訪問台灣，就是分裂中國的敵人。

規格升級！兩岸青年峰會7／21開幕

規格升級！兩岸青年峰會7／21開幕

國台辦解釋「九二共識」核心要義

國台辦解釋「九二共識」核心要義

裴洛西8月訪台　陸外交部：後果自負

裴洛西8月訪台　陸外交部：後果自負

裴洛西8月率團訪台？　外交部：沒有接獲相關訊息

裴洛西8月率團訪台？　外交部：沒有接獲相關訊息

關鍵字：

裴洛西國台辦訪台朱鳳蓮畢爾

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面