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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他分析蔡英文出席安倍國葬可能　克服外交障礙「有賴岸田魄力」

▲民進黨中執會後，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

日本前首相安倍晉三日逝世震驚國際社會，根據《日本放送協會》（NHK）最新指出，安倍晉三國葬將於9月27日舉行，預計7月22日內閣會議中拍板。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫19日透過臉書分析，蔡英文出席安倍國葬的可能性僅10%，需要大家努力把機會提高。

安倍晉三日前遇刺身亡，日本首相岸田文雄14日宣布，將在今年秋天為安倍晉三舉行國葬。根據《日本放送協會》（NHK）20日消息指出，政府正就安倍晉三國葬事宜進行最終協調，將於9月27日在東京千代田區的日本武道館舉行，預計本月22日的內閣會議中正式決定。

矢板明夫說，上一次在日本舉行的國葬是1989年2月，日本昭和天皇去世後的「大喪之禮」。全世界幾乎所有國家都派代表參加，有總統、副總統、首相、副首相，還有很多國王、皇太子等。當然也有些國家或因交情不夠，或因沒有預算等原因，僅派出駐日外交官出席。他指出，美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、中國大陸國家主席習近平，以及總統蔡英文是否出席安倍晉三國葬？是日本國民最關心的事情。

矢板明夫分析，日本許多保守派名人以及安倍晉三支持者，都在網路上大聲呼籲岸田文雄邀請蔡英文出席，但礙於日台沒有外交關係，在國葬這種正式的外交場合，日本邀請蔡英文的確要跨過一些障礙，這有賴於岸田文雄的勇氣與魄力。他認為，目前蔡英文出席安倍國葬可能性僅10%，需要大家一起努力提高。

針對拜登出席安倍晉三國葬可能性，矢板明夫認為，依日美關係重要性來看，拜登出席機率高達90%。例如，1989年昭和天皇葬禮，美國前總統老布希（Bush Senior）夫婦特地趕來東京參加。如果拜登能參加，安倍晉三葬禮可能變成民主國家對抗中國的誓師大會，只是拜登若因身體狀況不佳無法出席，屆時恐群龍無首。

至於普丁，矢板明夫表示，普丁和安倍晉三有良好互動，也自認為是安倍晉三好朋友，想藉著出席安倍晉三喪禮，與歐美各國緩解關係，但日本要如何安排普丁的座位，是一件相當棘手的事情，故日本可能會用其他方式避免普丁來訪，他的出席率是50%。

此外，矢板明夫表示，安倍晉三國葬應該在中共二十大之前，對習近平來說，應該是一個在國際上顯示存在感的好機會。若他本人不去日本，民主國家聚集起來，一定會商量怎麼對付中國，所以心情上習近平想參加。

不過，矢板明夫表示，屆時中國國內政局是否緊繃，習近平能否離開中國還不好說，況且他已經快3年沒有出國，儼然成為全世界最知名的宅男，習近平出席可能性為20%。

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