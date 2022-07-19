民調回溫！蔡英文滿意度站上5成大關　陳時中防疫成績維持65分

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會19日公布最新民調，蔡英文的總統聲望上升5.7%，成功站上5字頭來到53%、不贊同則降多達6.8%，僅剩35.1%，贊同蔡英文處理國家大事的方式者比不贊同者多17.9%。而對於前衛福部長陳時中帶領的防疫團隊，民眾則給予65.17分的評價，與6月份相比波動不大。

根據台灣民意基金會民調顯示，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果有15.9%民眾非常贊同、37.1%還算贊同、17.6%不太贊同、17.5%一點也不贊同，另有11.8%沒意見、不知道或拒答，也就代表20歲以上台灣人中，53%基本贊同蔡英文處理國家大事的方式、35.1%不贊同，贊同者比不贊同者多17.9%，顯示總統滿意度正在回溫中，且幅度頗大。

與上個月相比，蔡英文聲望出現明顯起伏，「總統職務表現贊同率」53%，上升5.7%，而「總統職務表現不贊同率」35.1%，減少6.8%，這一來一往，使得贊同蔡英文處理國家大事方式的人，比不贊成者新增12.5個%。

至於日前交棒指揮官職位、投入台北市長選戰的陳時中，根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

而對於陳時中領導兩年半的中央流行疫情指揮中心表現，根據台灣民意基金會最新民調顯示，48%的民眾對指揮中心給予61分以上的成績、22%給予60分及格、26%認為不及格。與6月份的65.86分相比，民眾對指揮中心的評價波動不大。