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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝蔡英文的高民調就靠5個字　徐巧芯：馬英九當時沒有掌握到

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據台灣民意基金會最新民調，總統蔡英文聲望上升5.7%，成功站上5字頭來到53%。國民黨台北市議員徐巧芯分析，這是因為蔡英文已經掌握了民調的訣竅，也就是「死忠的最大」，這是以前馬英九當總統時沒有掌握的，「國民黨執政，講白了沒那麼多心機」。

民調顯示，針對「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」這題，有15.9%民眾非常贊同、37.1%還算贊同，也就代表53%基本贊同蔡英文處理國家大事的方式，與上個月相比，聲望出現明顯起伏。

徐巧芯分析，因為蔡英文底盤是穩的，如果去看台南、高雄、屏東對民進黨的滿意度都是7、8成，平均下來就拉高到5成多，國民黨就常常有頭重腳輕的情況，蔡英文則是死忠的先顧好，才往上疊加。

徐巧芯提到，其實蔡英文在2018也有問題，但等到這關過了，還有賴清德難關過了，整體就很穩，而藍營是先去討好中間選民，那有一些偏綠的民眾，現在覺得你還不錯，先給民調支持，但不一定會轉換成選票，所以一個動盪，像這次恩恩案，就會翻了，因為你的基本盤不夠穩。

徐巧芯認為，民進黨選擇的是地基打的深，才往上蓋房子，國民黨是想蓋快點，地基沒有做，就直接往上搭，像當時軍公教慰問金、油電雙漲，會有這麼大影響，就是這個原因。

另外，徐巧芯說，國民黨跟民進黨兩黨黨性不同，像陳時中不好，提名出來後全黨還是幫他一個，內部有不滿，但因為溝通順暢，所以不一定會傳到外面，他們有團結的能力，支持者就是有民進黨就投。

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