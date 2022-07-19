遭柯志恩批「推社宅慢半拍」　陳其邁反擊：市政是一步一腳印

▲柯志恩批評，市長陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩批評，市長陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班，更質疑到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？對此，陳其邁出席活動時回應表示，市政是一步一腳印，不管是社會住宅的興建，或者是日照中心。

柯志恩因確診近期無法出席公開活動，她選在臉書PO文指出，繼日前陳其邁為國防部的「鳳翔安居」社宅舉辦動土典禮，接著又赴岡山「大鵬九村」社宅動土，高雄市政府告訴大家說，目前規劃社宅，已超過1萬戶。她直言，1萬戶，看似不少，但從市民的角度來看，她必須問陳其邁市長，夠嗎？

▲截至今年6月，由高雄市政府興辦的社宅，其實只有2480戶，僅贏過台南，是六都倒數第二，其餘的8575戶，都是由中央興辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據109年度審計部的重要審核意見，考量低收、中低收、身心障礙者等9類弱勢族群數量，高雄市社宅的需求量，其實是4.38萬戶。更重要的是，社宅的興辦主體，分為中央和地方，而根據內政部「不動產資訊平台」統計，截至今年6月，由高雄市政府興辦的社宅，其實只有2480戶，僅贏過台南，是六都倒數第二，其餘的8575戶，都是由中央興辦。

柯志恩指，現在高雄加快社宅的腳步，不是做功德，而是該做的功課都還沒做，政績都在靠中央幫。最後質疑，到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？政治干預政策，又該如何保證如期如質完工？請陳其邁市長，勿如「童年」的歌詞：「總是要等到考試以後，才知道該唸的書都沒有唸。」

對此，陳其邁上午視察旗山區南新社區關懷據點，被問及此事回應，市政是一步一腳印，不管是社會住宅的興建，或者是日照中心。像現在到旗山的社區關懷據點，這個都是至關我們市民生活非常重要的，尤其對他來講，南新社區的阿公阿嬤都是幾乎是親人般一樣的感情，所以今天回來看看老朋友，看哪邊有需要我們服務的地方，我們就加強，這是最重要的工作。

▲黃捷反擊柯志恩，陳其邁市長任內規劃近12,000戶，而韓國瑜是唯一規劃掛蛋的市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員黃捷則反擊柯志恩，攤開高雄社宅政策時程，高雄市近三任，花媽市長任內規劃481戶，陳其邁市長任內規劃近12,000戶，而韓國瑜是唯一規劃掛蛋的市長，對著黨內同志賞耳光，難道臉不腫嗎？

黃捷狠酸柯志恩，高雄至今社宅戶數從陳其邁市長上任以來，從原先預計規劃8,800戶，過程中爭取至10,500戶，直到最新爭取中央加碼，增額到12,000戶，這是陳市長為高雄爭取經費的成果，高雄市民都看得見，只有柯志恩在台北的家中冥想，對著高雄市府亂槍打鳥。

▲這兩年高雄市是全台社會住宅動工數成長最快的城市。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市政府都發局長吳文彥也駁斥，陳其邁市長上任與中央合作，規劃超過12000戶社宅，近兩年動工數是六都第一。他強調，市府團隊為照顧年輕人與弱勢努力不懈，全力推動，不應成為個人選舉打擊都發局同仁士氣的箭靶。



吳文彥反駁柯志恩臉書貼文，表示柯委員雲淡風輕說市府規劃慢，完全搞不清楚狀況，是打擊都發局公務同仁士氣的行為，感到遺憾。