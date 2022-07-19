高雄市長最新民調！56.4%VS.12.8%　陳其邁輾壓柯志恩

▲年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長選戰開打，今天一份最新民調顯示，現任市長陳其邁以56.4%的支持度，遙遙領先國民黨提名候選人柯志恩的12.8%，以相當懸殊的差距狠甩對手。事實上，柯志恩日前確診後在台北居隔，也無法出席公開活動行程，眼見選舉時間越趨緊迫，如今民調結果一出，恐將更加重國民黨對高雄選情的焦慮與無力感。

▲陳其邁以56.4%支持度大幅領先對手柯志恩43.6%。（圖／記者李毓康攝）

年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。觀察高雄市長選情，陳其邁在二年拚四年、施政不分藍綠的市政建設下，地方行程不乏藍營市議員、候選人緊跟在旁，再加上勤走地方，有效率解決問題，也讓挺藍宮廟、深藍眷村立場鬆動，轉而相挺等有感施政。

而這也反映在市長支持度民調上，根據今天曝光的一份媒體民調顯示，陳其邁以56.4%支持度大幅領先對手43.6%，柯志恩目前僅獲得12.8%選民青睞，另有30.8%選民無法選出任一人。

▲高雄市長最新民調！陳其邁56.4%創懸殊差距，狠甩柯志恩12.8%。（圖／翻攝自CNEWS匯流新聞網，點圖可放大）

從政黨傾向來看，陳其邁獲得九成民進黨支持者力挺，在無任何政黨選民中也以32.6%領先柯志恩的10.6%；即便是國民黨支持者中，也有14.4%挺陳，62.5%支持柯。

從地區來看，合併前的原高雄縣區，陳其邁以56.6%支持度領先柯志恩的11.8%甚多；原高雄市地區，柯志恩支持度僅13.8%，和陳其邁的56.2%支持度差距甚大。

▲柯志恩日前參拜鼓壽宮，但近期因確診居隔，無法出席公開活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

由該民調分析柯志恩的狀況，首先回顧國民黨之所以提名她，是依據先前遭爭取提名的張亞中所質疑的兩份黨內「不公開」民調。但上個月桃園市議員，同時也是國民黨黨代表的黃敬平在政論節目的爆料，黨中央之所以堅持不公布這兩份內部民調數據，主要因柯志恩的民調僅一成多，與陳其邁的五成多差距之大，加上時間所剩不多，若公布將影響大家心情，所以才只公布柯志恩名次，而未揭露才百分之十幾的民調數字。

今再對照最新民調結果，柯志恩在歷經提名的討論聲量蜜月期後，民調卻仍僅在近一成三左右低檔徘徊，絲毫未見起色。

▲最新民調結果陳其邁狠甩柯志恩，恐加重國民黨對高雄選情的焦慮與無力感。（圖／柯志恩團隊提供）

地方人士分析，柯志恩自上個月確定獲得國民黨提名後，除了多採取臉書發文開嗆外，鮮少安排地方行程，再加上近日因確診在台北居隔，僅能與高雄兩地遙相望，對在地參選的國民黨市議員這些小雞們來說，可謂是「著陸感」極低，有如「虛擬母雞」。眼見選舉時間越趨緊迫，如今最新民調結果一出，恐將更加重國民黨對高雄選情的焦慮與無力感。

這次調查於7月11日至17日進行，成功訪問了1044位設籍高雄市的成年民眾；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.2個百分點以內。調查以高雄市住宅電話為母體，再做尾數兩位隨機抽樣。並針對戶籍地、性別、年齡進行加權。