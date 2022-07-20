出席陳時中造勢「上台秒跳走」　高嘉瑜曝對話截圖：沒有我位子

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜過去曾批評政府防疫政策，如今成為同黨台北市長參選人、昔衛福部長陳時中的競選團隊幹部，引來聲音狂酸為「臥底」，而19日陳時中的造勢活動上，她上台秒下台，引發討論。對此，高嘉瑜強調，因為當天有其他事情必須趕場，有跟競總報備，原本的安排是不用等到唱名就可以離開，但總幹事吳思瑤拜託她等介紹完再走，「台上沒有我名字的站點，所以我介紹完後趕快下台」。

陳時中19日上午10點參拜台北霞海城隍廟，並召開「市長競選團隊公布記者會」，在唱名過程中，高嘉瑜上台後才就定位約2秒，就轉身先離去，且沒有參與最後的大合照。

對於突然離席，高嘉瑜表示，因為很早就安排上午11點要參加朋友父親在宜蘭的公祭，所以臨時接到陳時中的行程非常緊張，怕時間來不及，好在競選團隊的體諒，她才能提早離場。

高嘉瑜也曝光當初溝通的對話截圖，自己前一天有跟競總說好，最開始的安排是跟陳時中一起拜拜完就可以離開，但吳思瑤希望她等介紹完再離開，她才沒在參拜完就走，而台上沒有她名字的站點，所以她介紹完後趕快下台，至於原本要去的公祭，「趕到宜蘭已經11點半，但好在還來得及捻香致意，一切圓滿平安。」

▲高嘉瑜曝光對話內容。（圖／翻攝臉書）