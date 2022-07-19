人設曖昧？　詹為元駁斥：綠營打口水戰時蔣萬安做了「這些事」





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自詹為元臉書）

記者羅婉庭／台北報導

資深媒體人蔡詩萍批評國民黨台北市長參選人蔣萬安「對手已經起跑，沒時間在人設上曖昧」。對此，蔣萬安表示自己沒有人設，就是呈現最真實的自己。市議員參選人詹為元也強調，蔣萬安不單靠包裝、行銷來打選舉，他的人設就是「實在」。

詹為元指出，蔣萬安常說「我就是我」，這就是最真實的呈現，沒有一絲一毫的操作與包裝。人設是他人對自己的看法與設定，但如果從我的觀點來看，蔣萬安的人設就是「實在」。

詹為元舉例，誰在疫情期間都在口水戰時，默默的捐贈醫護物資與找店家提供愛心待用餐？誰在這場市長選舉率先提出自己的政策供大家檢驗與討論？他再舉例，包括「1280 2.0」、敬老金、青銀換居、「人口對策辦公室」讓青年租屋負擔更輕、「台北Reopen經濟復甦計畫」等等政策規劃，特定陣營不討論就說蔣萬安沒提政見，是否故意模糊焦點？

詹為元指出，「誰默默的勤跑基層與團體來瞭解真實民意？但卻被說成不親民的天龍王子？」這些都是蔣萬安的「實在」，實在有時候會有點無聊，但卻是扎扎實實的從市民角度、提出理念與政策，好好做事。

詹為元說，蔣萬安過去在立院通過多少福國利民的法案，獲得多少屆的公督盟優秀立委，這就是蔣萬安的能力與實力。一個實實在在的候選人，卻要被特定陣營抹黑成無趣、無聊，難道互噴口水與垃圾話才是台北市民想要的候選人嗎？