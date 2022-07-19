林佳龍、陳時中競選團隊出爐　他笑：到底多弱要靠那麼多人疊起來

▲林佳龍、陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

九合一大選年底登場，民進黨新北市長參選人林佳龍公布人事名單，包括立委羅致政、吳秉叡擔任競選總部副主委，新北市黨部主委何博文將擔任執行總幹事，立委林楚茵、沈發惠也擔任各區總指揮。不過，新北市議員葉元之嗆，林找了一堆不是新北市的人進入團隊，和新北市毫無淵源，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？

林佳龍繼之前公布第一波人事名單後，今日又發布第二波競選發言人，確定由立法委員賴品妤、律師李晏榕出任，擴大發言人陣容。

葉元之指出，林佳龍和陳時中，因為兩人對選區不熟，對政見也沒有準備，所以競相用公布競選團隊來填補選戰初期的真空，但名單實在讓人覺得好笑。林佳龍在12位戰區督導裡，汐止有賴品妤及沈發惠2位，還有一個林楚茵來自台北市，卻不見任何新店及永和人。是林佳龍看不起新店及永和，還是放棄了新店及永和？

葉元之表示，林佳龍甚至還找鄭文燦及林右昌來做南北戰區總督導，這兩位根本不是新北人，和新北市毫無淵源，卻能督導好幾位新北市的在地立委，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？

至於陳時中今天公布陳建仁做總部主委，號稱是副總統級的主委，葉元之說，乍看之下層級很高，陳時中也沾沾自喜，但陳建仁懂選戰？他做中研院士那麼有空？一看就知道是掛名而已。

葉元之嗆，林佳龍、陳時中到底是多虛弱，才要靠那麼多高大尚頭銜的人堆疊起來，營造出安全感。越公布這些令人覺得好笑的團隊，越突顯林陳兩人在雙北市長選戰中，就是兩個蔡英文養的巨嬰罷了。

