散步是運動可脫罩「2年防疫最荒謬政策？」　全場喊這2項狂吐槽

▲本土疫情持續趨緩。（圖／記者宋良義攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（19）日公布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人免戴口罩，而防疫指揮官王必勝也鬆口，民眾出門散步也可脫下口罩，引起許多民眾困惑，「走路算散步嗎？」就有網友笑問，防疫兩年來，聽過「最荒唐的政策是什麼？」

有網友在PTT發文，「防疫至今最荒謬的措施是哪一項？」昨日指揮中心宣布，有3類人免戴口罩，引起許多網友反彈， 也因此好奇，過去兩年多防疫至今，台灣有不少防疫政策、措施都滿值得吐槽的，「哪一項措施你覺得最扯、最好笑？」

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貼文一出，網友對於口罩政策特別有感，「用電鍋蒸口罩」、「口罩販賣機」、「買口罩預約平台」、「從不用戴口罩到不能不戴口罩，超級可悲」、「自家車上不戴口罩，被警察攔下來開單」、「零確診口罩戴緊緊，破萬例開放不用戴口罩」、「我OK你先領」、「那個電鍋蒸口罩是我爸媽都覺得很瞎」。

▲不少人認為，實聯制是擾民又浪費錢的政策。（圖／記者李毓康攝）

另外，也有多數人提到「實聯制」，「實聯制燒一堆預算也就算了，重點是沒什麼用處」、「百貨公司、大賣場弄實聯制完全沒意義」、「擾民燒錢又無用的實聯制」、「實聯制，結果詐騙簡訊一堆」、「出去吃個飯被匡到，自費坐牢14天」、「實聯制絕對第一名，搞半天根本浪費時間浪費錢」。

其他網友則指出，「封健身房，不封餐廳，邏輯死亡」、「二期沒過就開打高端」、「拆籃球框」、「丟鑰匙」、「九宮格，連學生都知道是智障政策」、「1922人員是外包也很瞎」、「除了封鎖邊境外，哪個不荒謬你告訴我」、「量體溫啊，一堆確診者根本就沒有發燒」、「校正回歸」、「去年端午匝道管制」。

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