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快訊／增57死！今本土+26943　另增253例境外移入

▲▼7/20中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增26943例本土病例，另增253例境外移入，確診個案中另增57例死亡。本土個案縣市分佈中，共7縣市病例破千，其中以新北市增加4614例最多，台中市增3415例次之。

指揮中心表示，今日新增之26,943例本土病例，為12,577例男性、14,350例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,614例)、臺中市(3,415例)、桃園市(3,004例)、臺北市(2,751例)、高雄市(2,703例)、臺南市(1,979例)、彰化縣(1,236例)、屏東縣(833例)、苗栗縣(761例)、新竹縣(756例)、雲林縣(681例)、宜蘭縣(665例)、新竹市(643例)、花蓮縣(536例)、嘉義縣(519例)、南投縣(428例)、基隆市(411例)、臺東縣(352例)、嘉義市(295例)、金門縣(185例)、澎湖縣(141例)、連江縣(35例)。

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指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月17日，死亡日期介於6月23日至7月18日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增253例境外移入個案中，為150例男性、103例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(8例)、英國(3例)、土耳其及越南(各2例)、新加坡、泰國、香港及菲律賓(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,363,622例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,020,309例排除)，其中4,337,076例確診，分別為17,389例境外移入、4,319,633例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,318例COVID-19死亡病例，其中8,303例本土，個案居住縣市分布為新北市1,879例、臺北市984例、臺中市799例、高雄市754例、桃園市632例、臺南市624例、彰化縣476例、屏東縣344例、雲林縣243例、南投縣236例、基隆市198例、嘉義縣及苗栗縣各171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣113例、新竹市79例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

▲▼7/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲7/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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