快訊／今本土+26943！新北4614例最多「只剩7縣市破千」

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。針對過去「萬華破口」爭議，陳時中受訪時也對於過去在立院言詞不精確致歉，而現場也有民眾激烈抗議，後被人架走。對此，民眾黨議員參選人吳怡萱批評，陳時中當了兩年多的防疫指揮官，在卸任後才終於理解到萬華的無奈，「我們仍感受不到誠意，只覺得陳時中還是離人民很遠。」