陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。針對過去「萬華破口」爭議，陳時中受訪時也對於過去在立院言詞不精確致歉，而現場也有民眾激烈抗議，後被人架走。對此，民眾黨議員參選人吳怡萱批評，陳時中當了兩年多的防疫指揮官，在卸任後才終於理解到萬華的無奈，「我們仍感受不到誠意，只覺得陳時中還是離人民很遠。」

由於萬華過去為新冠肺炎疫情重災區，萬華居民對於指揮中心多有不滿，陳時中今受訪時也再次致歉，稱以前在立法院有一些言詞不精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。

對此，吳怡萱指出，陳時中今天到龍山寺參拜，被媒體解讀是要先來萬華「撫平怨氣」，然而陳時中在媒體面前輕描淡寫的道歉，再看看今天民進黨大陣仗找來支持者，包圍陳時中沿途喊凍蒜，讓他沿路感受到溫暖，受訪過程中遇到抗議民眾，卻馬上、火速被架走，陳時中並沒有真正面對地方不滿的聲音。

吳怡萱表示，要道歉應該要直接面對人民，而不是在溫暖的假象中，輕描淡寫的帶過。他當了兩年多的防疫指揮官，在卸任後才終於理解到萬華的無奈，用台北市長參選人身份來參拜祈福，並且為「用詞不當」道歉，但是用今天這樣的方式，「我們仍感受不到誠意，只覺得陳時中還是離人民很遠。」

吳怡萱指出，龍山寺堪稱是民主聖地，當時的民主運動在龍山寺集結，真真實實地在此流下激昂的汗水，今天陳時中將龍山寺作為萬華出發的起點，卻隔絕不滿的聲音，兩相對比，實在讓人感嘆，「呼籲陳時中走出同溫層，直球對決，多接觸不同聲音。」