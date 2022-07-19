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南投家暴防治宣導　戶外音樂會8月底登場

▲家暴防治宣導戶外音樂會將於8月底登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲家暴防治宣導戶外音樂會將於8月底登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年6月為「家庭暴力防治月」，今年礙於新冠肺炎疫情肆虐，南投縣政府委外辦理的「2022 DO RE MI‧譜出愛，防暴音樂會」宣導活動延遲至8月底舉行，屆時將以音樂會形式結合家庭暴力防治概念，讓民眾在愉悅悠揚的樂聲中，共同響應暴力零容忍的理念。

依據衛福部資料，近年來家暴案件通報量及家暴被害人的扶助人次，皆有逐年上升趨勢，顯見民眾對家暴議題的重視程度及防暴意識都有提升，有助於增進民眾求助正式資源的意願；除由被害人主動求助，親友或社區鄰里於獲悉疑似有家暴事件時，亦能協助通報或提供相關支持資源。

▲家暴防治宣導戶外音樂會將於8月底登場。（圖／南投縣政府提供）

而本次活動委託南投縣基督教青年會（南投YMCA）辦理，縣府指出YMCA自民國98年起即接受縣府委託，提供家暴被害人服務至今，曾多次辦理大型家暴防治宣導倡議活動，待藉由多元化的活動形式和集結在地網絡資源，號召社區民眾共同宣揚家暴防治概念，增強民眾對求助資源的了解，以建立良善的社區支持力量。

縣府表示，活動訂於111年8月27日上午於國立台灣工藝研究發展中心舉行，即日起至8月5日受理線上報名辦理（https://www.beclass.com/rid=2648a56626f720fefa57），報名人數以2至5人一組為單位；內容相當豐富：包括音樂表演、泡泡秀表演、草地野餐、風車彩繪、社福單位擺攤宣導、趣味闖關遊戲、現場摸彩等活動環節，歡迎民眾踴躍報名參與。

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