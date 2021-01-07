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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南北區YMCA游泳池一氧化碳中毒　11學童7大人緊急送醫

記者林悅、許宥孺／台南報導

台南市YMCA北區會館游泳池，7日傍晚發生一起一氧化碳集體中毒事件，12名小朋友及3名大人當場出現身體不適等問題。消防獲報後立即出動14車28人前往搶救，並全數送醫治療，目前詳細原因仍有待調查釐清。

▲▼YMCA北區會館 。（圖／翻攝自MOPTT鄉公所）

▲消防已出動14車28人前往搶救 。（圖／翻攝自MOPTT鄉公所）

台南市消防局7日下午5時03分獲報，北區公園路上一家學習會館地下游泳池內有10多名小朋友身體不適，立即派員前往搶救！消防人員到場後，第一時間先將現場10多名國小師生全疏散離開，並啟動大量傷患救護機制，同時通報市警局、南區EOC（緊急醫療中心）、衛生局、教育局、毒災應變隊。據統計，身體不適者總計小朋友12名及大人3名，已分別進行預防性送醫，以進一步檢查治療。

消防指出，現場以儀器測得一氧化碳濃度高達499ppm、硫化氫濃度則是5.5ppm，由於該游泳池熱水是以瓦斯加熱，初判疑瓦斯外洩或燃燒不完全釀禍，目前已通知瓦斯公司派員到場，先關閉瓦斯再進一步查處。

【18:14更新】

現場為11名小朋友及7名大人身體不適，目前除1名5歲男童意識不清外，其餘17人獲救時皆意識清楚，稍早消防已將18人分送至5間醫院治療。

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▲▼台南市北區YMCA公園會館。（圖／翻攝Google　Maps）

▲台南市北區YMCA公園會館7日下午傳出一氧化碳中毒事件。（圖／翻攝Google Maps）

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