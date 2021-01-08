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台南北區YMCA會館一氣化碳中毒案　計24人送醫10人已出院

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳中毒，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園路YＭCA教育會館7日傍晚發生一氧化碳中毒事件，造成15位小孩及9位大人身體不適，並有嘔吐、童意識不清現象而送醫救治，台南市生局經查訪指出，24人送醫者，有10人已出院，目前還有14人住院診療中，狀況平穩。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，YMCA地下室游泳池一氧化碳中毒意外事件，截至1月8日早上9時30分統計，總共有24人在這一次一氧化碳中毒案件中就醫，其中包括成人9名、兒童15名；目前在這24人中已經有10人出院，另外14人還在診療中，狀況平穩。14人目前分別是安南醫院3人，成大醫院7人、新樓醫院1人；另外3人由新樓轉院至奇美醫院治療。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7日傍晚發生地下室游泳池疑一氧化碳外洩意外的台南公園路YMCA會館，係一家教育構，內有幼兒園、安親班、英數班及才藝班，案發當時有上百名學童在上課，館方配合消防人員緊急將上百名兒童疏散到館外附近仁愛之家照料，並通知家長來接回，許多家長到場，焦急地四處找小孩，直到找到小孩才鬆一口氣。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，消防局第六大隊及轄區分隊抵達現場，使用氣體偵測器測出一氧化碳濃度高達數百PPM，確保現場安全後立即啟動大量傷病患機制搶救人員，同時通報衛生局、教育局等單位；現場依檢傷分類進行緊急醫療處置，並由救護車送往新樓醫院、安南醫院、奇美醫院及成大醫院等就醫。消防局局長李明峯表示，消防局現場確認為使用瓦斯燃燒鍋爐，現場通風不良造成燃燒不完全，一氧化碳濃度飆高造成大人小孩中毒。


台南市長黃偉哲獲悉，除親自前往視察關心慰問外，並表示不論使用燃氣熱水器或者鍋爐，燃氣來源不論是天然氣還是瓦斯桶，「保持通風｣是最重要的。中央氣象局預報，1月 7日寒流南下，8日、9日持續受寒流影響，預計週五至週六清晨是這波冷空氣最強的時候，請台南市民燃氣設備務必保持與戶外通風。


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台南YMCA一氣化碳中毒

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