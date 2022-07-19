綠黨坦言2020年自身努力不夠　攜手台聯採行選區提名合作

▲綠黨、台灣團結聯盟召開「永續台灣顧人民，台聯綠黨共打拚」記者會。（圖／台灣團結聯盟提供）



記者林銘翰／台北報導

九合一大選年底登場，台灣團結聯盟與綠黨19日共同宣布，兩黨將採取聯合競選，讓資源與選票能最大化，具體做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名、選舉策略及共同文宣合作，出版共同政見文宣，兩黨預定在10月舉行共同募款餐會，而這次的策略合作未涉及組織合併等事宜。

綠黨、台灣團結聯盟上午召開「永續台灣顧人民，台聯綠黨共打拚」記者會，與會者包括綠黨召集人陳冠宇、綠黨新竹市議員劉祟顯、綠黨新竹縣余筱菁、台灣團結聯盟黨主席劉一德等人。

陳冠宇說明，依照現行台灣的選舉制度之下，小黨除了在不分區席次能有機會突圍、獲得立委席次，在地方上單一席次的立委選舉，如果沒有與兩大黨協調，基本上都是敬陪末座。

陳冠宇坦言，綠黨在2020年沒有獲得立委席次，更沒有突破政黨補助款門檻，除了努力不夠，確實也面臨經營上的困難，所以在選戰策略上，他們認為小黨之間應互相團結，減少彼此未來在多席次與單一席次的互相損耗，整合不同黨派人才與資源，為雙方的理念與當選謀取最大可能。

陳冠宇指出，回顧這幾十年的政黨發展史，小黨往往比大黨更具理念與改革性，大家都知道具有政治經驗的人才相當難培養，這些具有政治經驗與理念的人，往往在每次的大選與內鬥中耗損，最後消失在台灣政壇。

陳冠宇認為，具有本土意識的小黨應該團結，希望透過這次與台聯黨的聯合競選，能讓資源跟選票能最大化，為台灣政黨史寫下新的篇章。

劉一德則表示，這次是兩個反霸凌政黨的合作，台聯黨主張護台抗共，一向反對中共對台灣的霸凌；綠黨則主張愛護地球，反對人類對土地的霸凌。

劉一德也說，希望未來兩黨的聯合競選，能夠發揮更大的戰力，增強堅定守護台灣的力量，具體的做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名、選舉策略及共同文宣合作，出版共同政見文宣，以及預定在10月舉行共同募款餐會，而這次兩黨的策略合作未涉及組織合併等事宜。